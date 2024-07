I compagni di Nazionale di Kvaratskhelia sognano il Napoli: “Giocare nel club azzurro sarebbe un sogno”

I compagni di nazionale di Kvaratskhelia sognano di giocare nel Napoli: scopri come il talento georgiano sta ispirando i suoi compagni.

Il recente Europeo ha messo in luce la Georgia come una squadra combattiva e talentuosa, capace di sorprendere e sfiorare l’impresa. Nonostante l’eliminazione agli ottavi di finale contro la Spagna, i georgiani possono uscire a testa alta, soprattutto grazie al loro astro nascente Khvicha Kvaratskhelia. La sua prestazione è stata tale da ispirare sogni nei suoi compagni di nazionale, che vedrebbero con piacere un futuro in Italia, giocando proprio nel Napoli, la squadra dove Kvara milita con successo.

Secondo il Corriere dello Sport, tra i più entusiasti c’è Mikautadze, che scherzando, ma non troppo, si è proposto al Napoli: “Giocare in Italia con Kvara sarebbe un sogno”. Questa dichiarazione non è un caso isolato. Kvaratskhelia è diventato una sorta di ambasciatore non ufficiale della città partenopea, come dimostra il tour che ha organizzato per il compagno Davitashvili e sua moglie, mostrando loro le meraviglie di Napoli e dintorni, inclusa Positano.

“Lui, Kakabadze e il gemello Mikautadze che, scherzando ma non troppo, s’è proposto al Napoli qualche giorno fa: «Giocare in Italia con Kvara sarebbe un sogno», ha detto. Per la cronaca: prima di partire per l’Europeo, Khvicha aveva fatto visitare da buon napoletano la città, Positano e gioielli vari di zona al compagno Davitashvili (e signora). Vabbè, una curiosità”.

La Georgia ha dimostrato di essere una squadra compatta e determinata, con Kvaratskhelia che ha giocato un ruolo chiave. Schierato dal CT nella coppia d’attacco del 3-5-2, Kvara ha dimostrato la sua versatilità non solo in attacco, ma anche in fase difensiva. Durante il match contro la Spagna, ha affrontato il giovane talento spagnolo Lamine Yamal in un memorabile faccia a faccia, respingendo un tiro pericoloso e dimostrando grande spirito di sacrificio.

Il momento clou della partita, però, è arrivato all’inizio del secondo tempo, quando Kvaratskhelia ha sfiorato un gol da cineteca che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara. Un’azione che, nonostante la sconfitta, resterà impressa nella memoria dei tifosi georgiani. Ecco quanto si legge sul noto quotidiano sportivo:

“La ferocia di Kvara, dicevamo: il ct lo schiera nella coppia d’attacco del 3-5-2 (o 5-3-2, certo), e lui oltre a galleggiare tra la sinistra e il centro per naturale inclinazione, dà pure una mano in fase difensiva. A fine primo tempo s’incrocia anche con Yamal, affrontato faccia a faccia a tutta fascia in Napoli-Barça di Champions, però a ridosso dell’area georgiana: Lamine va al tiro e Khvicha lo contrasta e respinge. Poi, al 3’ del secondo tempo il colpo di genio che chiude la notte di gloria georgiana prima del crollo e che per poco non diventa un colpo memorabile”

Un Futuro in Azzurro per Altri Georgiani?

L’interesse dei giocatori georgiani per il Napoli non è solo una curiosità. L’arrivo di Kvaratskhelia ha già dimostrato quanto un talento dell’est possa integrarsi e brillare nella Serie A, e l’idea di formare un nucleo georgiano nel club partenopeo non è poi così inverosimile. Oltre a Mikautadze, anche Kakabadze ha espresso il suo desiderio di seguire le orme del suo connazionale, affermando che giocare con Kvara in Italia sarebbe “un’opportunità incredibile”.

Per i tifosi napoletani, l’idea di avere un altro talento georgiano in squadra è senza dubbio affascinante. La connessione tra Napoli e la Georgia, cementata dalle prestazioni di Kvaratskhelia, potrebbe vedere nuovi capitoli aggiunti in futuro.