Schira: “Buongiorno-Napoli, c’è l’accordo per un quinquennale. Ecco quanto guadagnerà”

Accordo quinquennale da 2,5 milioni più bonus per il difensore del Torino Alessandro Buongiorno: il progetto di Conte prende forma.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il calciomercato del Napoli è in fermento. Tra le operazioni in corso, spicca l’imminente acquisto di Alessandro Buongiorno, il difensore centrale del Torino, che ha detto sì al progetto di Antonio Conte. A confermare l’accordo è stato il noto giornalista sportivo Nicolò Schira, intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.

Un Rinforzo Strategico per la Difesa

Alessandro Buongiorno è il primo nome proposto da Conte per rinforzare la linea difensiva azzurra. Il difensore ha accettato un contratto quinquennale che prevede uno stipendio di 2,5 milioni di euro annui più bonus, una cifra che riflette la fiducia riposta in lui dal club partenopeo.

“Buongiorno è un calciatore forte, con margini di crescita significativi. La sua volontà di unirsi a Conte è chiara, e l’accordo con il Napoli sembra ormai definito”, ha dichiarato Schira. Nonostante la mancata convocazione con la Svizzera, la valutazione di Buongiorno non ha subito flessioni, e il difensore sembra pronto a vestire la maglia azzurra.

L’accordo tra Urbano Cairo e Aurelio De Laurentiis non è una novità. I due presidenti hanno spesso collaborato, portando a termine trasferimenti di rilievo come quelli di Maksimovic e Verdi. “È probabile che anche questa volta si riesca a concludere positivamente l’affare Buongiorno”, ha sottolineato Schira.

Oltre a Buongiorno, Schira ha rivelato altre potenziali mosse del Napoli. “Spinazzola è un calciatore che piace molto agli azzurri, mentre Mario Rui è in uscita. L’unico dubbio su Spinazzola riguarda le sue condizioni fisiche, visto il suo passato di infortuni. Tuttavia, con il Napoli impegnato solo in campionato e in Coppa Italia, Conte potrebbe gestire al meglio il suo impiego”, ha aggiunto il giornalista.