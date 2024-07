SKY – Spinazzola al Napoli per far rifiatare Olivera e sostituire un partente Mario Rui

Il Napoli sta seriamente pensando a Leonardo Spinazzola, un rinforzo low cost per la fascia sinistra che andrebbe a sostituire Mario Rui.

Il calciomercato estivo del Napoli potrebbe vedere l’arrivo di un nuovo volto sulla fascia sinistra, con Leonardo Spinazzola in pole position per un trasferimento a costi contenuti. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla dirigenza partenopea, l’acquisto di Spinazzola è vista come un modo per dare supporto a Mathias Olivera e possibilmente sostituire Mario Rui, il cui futuro nel club è incerto.

Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, ha recentemente sottolineato l’attrattiva di Spinazzola per il Napoli, citando il suo impatto devastante durante l’Europeo con l’Italia di Roberto Mancini. “Il miglior Spinazzola era l’esterno che tutti avrebbero voluto avere nella propria rosa”, ha dichiarato Modugno durante un’intervista a Radio Marte nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre, Summer Edition.

“Tuttavia,” continua Modugno, “è evidente che non sia più lo stesso giocatore in termini di forza atletica e continuità di prestazioni. Nonostante ciò, Spinazzola potrebbe ancora rappresentare un’aggiunta significativa, specialmente considerando le sue attuali condizioni contrattuali. Arrivando a parametro zero e con un accordo salariale adeguato, potrebbe fornire un valido supporto a Olivera durante la stagione, specie in partite dove è necessario ruotare l’undici titolare.”