De Rienzo: “Cessione Osimhen? Risposte nei prossimi giorni. Chiesa al Napoli? Servono nuovi contatti”

La giornalista Jolanda De Rienzo si sofferma sui movimenti di mercato del Napoli relativi in particolare alle voci su Chiesa e Osimhen.

In un’intervista esclusiva con Luca Cerchione su 1 Football Club di 1 Station Radio, Jolanda De Rienzo, giornalista di Sportitalia, ha gettato luce sui movimenti di mercato del Napoli in vista della nuova stagione. L’attenzione si concentra sulle possibili trattative per Federico Chiesa e la cessione di Victor Osimhen.

“Chiesa può davvero approdare al Napoli? Contando che è appena finito l’Europeo, credo bisognerà aspettare un attimo”, ha dichiarato De Rienzo, riflettendo sulle prospettive di un trasferimento dell’attaccante italiano. “C’è stata l’incursione della dirigenza azzurra in Germania per risolvere le problematiche vigenti con Kvaratskhelia. Adesso, però, bisognerà costruire nuovi contatti per Chiesa”.

Riguardo alla situazione di Victor Osimhen, De Rienzo si è mostrata fiduciosa nel gruppo di lavoro del Napoli: “Il Napoli sembra riscontrare problematiche con la cessione di Victor Osimhen? Mi fido del gruppo di lavoro che si sta formando in questa stagione. Credo ci sia un grande lavoro del nuovo direttore e, anche in questo senso, credo possano arrivare delle risposte nei prossimi giorni”.

La giornalista ha anche affrontato tematiche più ampie riguardanti il calcio italiano: “Sono sempre stanca dei soliti soloni. Tutti sembrano essere bravi nel sentenziare sulla soluzione da offrire per migliorare la struttura del nostro calcio”, ha commentato De Rienzo, riflettendo sulle critiche alla gestione del calcio italiano. “Spalletti, quando parla di tempo di cui necessita per costruire un progetto, non ha tutti i torti. Chiedere la testa di un c.t. mi sembra molto sciocco. Un discorso basato sul chiacchiericcio da bar, piuttosto che sulla costruzione di un progetto”.