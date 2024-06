Repubblica: Napoli, dopo Rafa Marin Manna punta al secondo acquisto. I dettagli

Napoli scatenato sul mercato: Rafa Marin in arrivo, si punta Spinazzola. Le ultime indiscrezioni di Repubblica sui colpi di Conte.

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a un calciomercato scoppiettante. Secondo quanto riportato da Repubblica, la società partenopea è pronta a chiudere non uno, ma due colpi importanti prima del ritiro di Dimaro.

Calciomercato Napoli: Rafa Marin ad un passo

Il primo affare in dirittura d’arrivo riguarda Rafa Marin. Repubblica rivela: “Rafa Marin arriverà la prossima settimana per le visite mediche e la firma del contratto: lo spagnolo sarà convocato per il ritiro a Dimaro-Folgarida.”

Questo acquisto rappresenterebbe il primo rinforzo per la difesa azzurra sotto la guida di Conte.

Napoli su Spinazzola: il vecchio pallino di Conte

Ma le sorprese non finiscono qui. Il quotidiano aggiunge un’interessante indiscrezione: “Il Napoli sta seriamente pensando a Leonardo Spinazzola, soluzione per la fascia sinistra che intriga molto Conte.”

Leonardo Spinazzola, in scadenza di contratto con la Roma, è da tempo nel mirino di Conte. Repubblica spiega: “L’allenatore lo avrebbe voluto già all’Inter: il 31enne di Foligno non è stato confermato dalla Roma che ha deciso di non rinnovargli il contratto. L’ipotesi Napoli naturalmente gli piace.”

Le prospettive di Spinazzola al Napoli

Il quotidiano sottolinea i punti di forza di Spinazzola: “Spinazzola ha mostrato garanzie dal punto di vista fisico e quindi potrebbe diventare un rinforzo di Conte.”

L’esterno, libero a parametro zero dal 1° luglio, potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato importante per il Napoli, aggiungendo esperienza e qualità alla fascia sinistra.

Conte e la ricostruzione del Napoli

Con questi possibili acquisti, Antonio Conte inizia a plasmare il suo Napoli. L’obiettivo è chiaro: tornare immediatamente competitivi in Serie A dopo una stagione deludente.

L’arrivo di Marin e il possibile ingaggio di Spinazzola segnalerebbero l’intenzione del club di fornire a Conte giocatori funzionali al suo progetto tecnico.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli e sulle mosse di Conte per rafforzare la squadra!