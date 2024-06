Conte Day: il nuovo allenatore si presenta al Napoli. Tutti i dettagli dell’evento

Antonio Conte si presenta al Napoli: tutti i dettagli del Conte Day. Evento internazionale e grande attesa per le prime parole del nuovo tecnico.

È finalmente arrivato il giorno tanto atteso dai tifosi del Napoli: Antonio Conte si presenta ufficialmente come nuovo allenatore della squadra partenopea. L’evento, che si preannuncia di portata internazionale, segna l’inizio di una nuova era per il club azzurro.

Un evento internazionale per la presentazione di Conte

Il Corriere dello Sport rivela i dettagli di questa giornata storica per il Napoli:

“Sarà un vero e proprio evento internazionale organizzato da giorni nei minimi dettagli. Nulla sarà lasciato al caso. D’altronde è stata scelta una location decisamente originale.”

La portata dell’evento è sottolineata dalla presenza di media internazionali: “Arriveranno giornalisti da ogni dove, sono stati accreditati diversi network, ci saranno inviati – tra gli altri – di Espn e Cbs. Oltre cento le presenze previste compresi fotografi e operatori.”

Conte Day: come seguire la presentazione

Il Napoli ha dovuto gestire un grande interesse mediatico, come spiega il Corriere: “Il Napoli ha dovuto conformarsi alle regole imposte dalla direzione (non più di 400 accrediti) ma la conferenza stampa sarà trasmessa comunque in diretta ovunque. Ogni emittente, infatti, potrà agganciarsi al segnale e mandare in onda le immagini.”

Per i tifosi che non potranno essere presenti, c’è una buona notizia: “Il Conte day verrà trasmesso live anche sul canale YouTube del Napoli.”

L’attesa per le prime parole di Conte

C’è grande curiosità per ascoltare le prime dichiarazioni ufficiali di Conte come allenatore del Napoli. Il Corriere dello Sport sottolinea: “C’è grande attesa per le sue parole, per le prime dichiarazioni da nuovo allenatore del Napoli dopo quelle rilasciate sui social e alcune battute ai cronisti che lo hanno scortato nei giorni della firma a Roma.”

Un nuovo inizio per il Napoli

La presentazione di Conte segna l’inizio di un nuovo capitolo per il Napoli. Dopo una stagione difficile, i tifosi azzurri ripongono grandi speranze nel tecnico leccese, noto per la sua capacità di rivitalizzare le squadre e di lottare per i massimi obiettivi.

Non perdete il Conte Day! Seguite napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla presentazione di Antonio Conte e le sue prime dichiarazioni come nuovo allenatore del Napoli!