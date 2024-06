Retroscena: De Laurentiis chiama Di Lorenzo in Germania

De Laurentiis chiama Di Lorenzo in Germania: svolta per il rinnovo? Il retroscena e gli ultimi sviluppi sulla trattativa Napoli-Di Lorenzo.

Una novità importante emerge nella vicenda Giovanni Di Lorenzo–Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto una mossa inaspettata, contattando direttamente il capitano azzurro durante il ritiro della Nazionale in Germania.

Calciomercato Napoli: De Laurentiis in prima linea per Di Lorenzo

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, De Laurentiis ha intensificato i suoi sforzi per risolvere la situazione di Di Lorenzo. Il quotidiano rivela: “Il dialogo è continuato anche a cena con Antonio Conte al Parker’s. Le parti hanno iniziato questa vicenda con posizioni opposte: il Napoli non vuole assolutamente privarsi di Di Lorenzo che, invece, ha esternato tramite il suo agente la volontà di andare via.”

Il retroscena della chiamata in Germania

Il Corriere del Mezzogiorno svela un dettaglio importante: “I due incontri consecutivi fotografano l’irruzione di De Laurentiis in questa vicenda spinosa e arrivano dopo un weekend in cui il presidente del Napoli ha avuto dei contatti anche con Di Lorenzo dal ritiro della Nazionale in Germania”.

Questa mossa diretta del presidente sottolinea l’importanza che il Napoli attribuisce alla permanenza di Di Lorenzo.

Il ruolo di Conte nella trattativa

Il coinvolgimento di Antonio Conte in questa vicenda aggiunge un ulteriore elemento di interesse. La cena al Parker’s con De Laurentiis suggerisce che il nuovo allenatore del Napoli possa giocare un ruolo chiave nel convincere Di Lorenzo a rimanere.

Prospettive future per il Napoli e Di Lorenzo

L’intervento diretto di De Laurentiis potrebbe segnare una svolta nella trattativa per il rinnovo di Di Lorenzo. La chiamata in Germania dimostra la determinazione del presidente nel voler trattenere il capitano, considerato un elemento fondamentale per il progetto tecnico di Conte.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla situazione Di Lorenzo e sulle altre novità del calciomercato del Napoli!