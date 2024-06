Chiesa al Napoli, Di Lorenzo alla Juve: La clamorosa indiscrezione di Tuttosport

possibile scambio Chiesa-Di Lorenzo tra Juventus e Napoli? Tutti i dettagli dell’indiscrezione di Tuttosport.

Una clamorosa indiscrezione di mercato agita le acque del calciomercato italiano. Tuttosport lancia un’ipotesi che potrebbe rivoluzionare gli scenari: uno scambio tra Federico Chiesa della Juventus e Giovanni Di Lorenzo del Napoli.

Calciomercato: l’ipotesi di scambio tra Napoli e Juventus

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus potrebbe considerare l’idea di uno scambio tra Chiesa e Di Lorenzo, aggiungendo un conguaglio economico per convincere il Napoli. Il quotidiano torinese scrive:

“Tenendo conto del fatto che l’attaccante esterno difficilmente troverà un accordo con la Juventus per prolungare l’attuale contratto in scadenza nel giugno del 2025 (l’ingaggio da 5.5 milioni non aiuta…), ecco che la sua cessione potrebbe rappresentare la soluzione in grado di far felice sia il giocatore, che potrebbe firmare un nuovo legame pluriennale, sia la Juventus che incasserebbe soldi per la cessione del suo cartellino.”

Tuttosport analizza i possibili benefici per entrambe le squadre. Per la Juventus, “Thiago avrebbe il terzino destro utile alla sua causa da alternare a Danilo”. Per il Napoli, invece, la squadra di Conte “potrebbe contare sugli strappi e sulle accelerazioni di Chiesa con Kvaratskhelia dall’altra per servire al centro Lukaku”.

Il fattore economico nell’ipotesi di scambio

Il quotidiano suggerisce che un conguaglio economico potrebbe essere la chiave per sbloccare la trattativa: “Al momento Di Lorenzo è un giocatore del Napoli e il Napoli non lo vuole cedere e Chiesa è un giocatore della Juventus, che non vuole vendere a meno di 35 milioni. Già, si parte da qui. E se dieci milioni per la Juventus come conguaglio cambiassero tutto?”

Sebbene al momento si tratti solo di un’ipotesi, questa indiscrezione potrebbe segnare l’inizio di una trattativa che cambierebbe gli equilibri del calciomercato in Serie A.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti su questa clamorosa ipotesi di mercato e sulle altre mosse del Napoli.