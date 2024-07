Criscitiello: “Napoli di Conte fuori dalla corsa scudetto, Milan, Juve e Inter più avanti”

Michele Criscitiello esclude il Napoli di Conte dalla corsa scudetto. Il direttore di Sportitalia vede Inter, Juventus e Milan favoriti. Le dichiarazioni che fanno discutere.

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha espresso opinioni controverse sul Napoli di Antonio Conte durante la trasmissione “Sportitalia calciomercato”. Le sue dichiarazioni hanno già suscitato reazioni tra i tifosi azzurri.

Criscitiello esclude il Napoli dalla corsa scudetto

Secondo Criscitiello, il Napoli non sarebbe in lizza per lo scudetto nella prossima stagione. Il giornalista afferma: “All’inizio credo che il Napoli farà fatica perché Conte deve ricomporre l’armonia del gruppo che ad oggi non c’è in casa Napoli. Credo che Inter, Juventus e Milan se si sveglia sono nettamente più avanti per lo scudetto. Il Napoli dovrà cercare di arrivare in Champions“.

Le difficoltà di Conte secondo Criscitiello

Il direttore di Sportitalia sottolinea le sfide che attendono Conte: “Conte deve ricomporre l’armonia del gruppo che ad oggi non c’è in casa Napoli“. Questa affermazione suggerisce che l’allenatore pugliese dovrà lavorare non solo sul campo, ma anche sull’aspetto psicologico della squadra.

Le favorite per lo scudetto secondo Criscitiello

Criscitiello indica chiaramente le sue favorite per il titolo: “Inter, Juventus e Milan se si sveglia sono nettamente più avanti per lo scudetto“. Questa dichiarazione colloca il Napoli fuori dalla corsa al tricolore, limitando le ambizioni degli azzurri alla qualificazione in Champions League.

Le reazioni dei tifosi del Napoli

Non è la prima volta che Criscitiello fa infuriare i tifosi del Napoli. In passato, aveva dichiarato che Conte aveva accettato il Napoli solo perché il Milan non lo voleva, affermazione poi smentita dallo stesso allenatore.

Un tentativo di equilibrio

Nonostante le critiche, Criscitiello ha cercato di bilanciare le sue dichiarazioni, aggiungendo: “Sono convinto che Conte in ogni modo farà un ottimo lavoro“. Questo commento sembra un tentativo di mitigare le precedenti affermazioni negative.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutte le reazioni alle dichiarazioni di Criscitiello e le ultime novità sul Napoli di Conte!