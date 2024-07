D10S in the street: Napoli celebra Maradona con 500 giovani calciatori

Napoli ricorda Diego Maradona con ‘D10S in the street’. 500 bambini giocheranno alla Rotonda Diaz dal 5 al 7 luglio. In programma anche una scuola calcio dedicata al Pibe de Oro.

A 40 anni dal leggendario “Buonasera napolitani” di Diego Armando Maradona, Napoli si prepara a onorare il suo eterno campione con un evento straordinario: D10S in the street.

Maradona rivive nel cuore di Napoli: 500 bambini in campo per il Pibe de Oro

Dal 5 al 7 luglio, la Rotonda Diaz si trasformerà in un’arena calcistica dove 500 giovani talenti, dagli 8 agli 11 anni, si sfideranno nel nome di Maradona. L’iniziativa, organizzata da Stefano Ceci, amico di lunga data del campione argentino, promette di riaccendere la passione maradoniana nel cuore di Napoli.

Il programma di D10S in the street: tre giorni di calcio e ricordi

L’inaugurazione dell’evento è prevista per venerdì 5 luglio alle 18:30, esattamente 40 anni dopo la prima apparizione di Maradona al San Paolo. La serata si concluderà con suggestivi fuochi d’artificio sul mare, un tributo spettacolare al Pibe de Oro.

Gli ospiti d’onore: da Ferlaino a De Laurentiis, il Napoli di ieri e di oggi

Tra gli invitati illustri figurano Corrado Ferlaino e Aurelio De Laurentiis, presidenti del Napoli di ieri e di oggi. Saranno presenti anche il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessore allo Sport Emanuela Ferrante, e ex compagni di squadra come Salvatore Bagni e Antonio Carannante.

Il futuro nel nome di Maradona: nasce la scuola calcio D10S

Stefano Ceci ha svelato un ambizioso progetto: “In autunno daremo vita alla scuola calcio D10S con 1500 bambini iscritti. Era il sogno di Diego fare felici i bambini di Napoli”. Un’iniziativa che mira a sviluppare il calcio giovanile nella città partenopea, onorando la memoria del suo più grande campione.

