De Maggio: “Lukaku si è promesso a Conte. Folorunsho futuro titolare inamovibile del Napoli”

Romelu Lukaku verso il Napoli? De Maggio svela piani di mercato e possibili arrivi soffermandosi anche sul futuro di Osimhen.

Romelu Lukaku potrebbe essere il colpo di mercato dell’estate per il Napoli, con il giocatore che sembra desideroso di riunirsi con Antonio Conte, secondo quanto riportato da Valter De Maggio durante una puntata di Radio Goal su Kiss Kiss. Nonostante l’interesse del Milan, Lukaku sembra orientato verso il Napoli per lavorare nuovamente con il suo ex allenatore.

Secondo De Maggio, “Romelu Lukaku si è promesso ad Antonio Conte. I due hanno una grande voglia di lavorare insieme e si sono dichiarati stima reciproca. Tuttavia, tutto dipende da Osimhen. Il belga potrebbe arrivare solo se il nigeriano lasciasse il club, ma al momento non ci sono offerte concrete per Victor Osimhen.”

Il giornalista ha anche aggiunto: “Osimhen è stato incluso nella lista dei pre-convocati per il ritiro estivo a Dimaro. A meno di sorprese dell’ultimo minuto, sarà presente anche lui in Trentino. Nonostante il sogno del giocatore di giocare in Premier League, al momento non ci sono trattative avanzate.”

Sul fronte dei movimenti in entrata, De Maggio ha rivelato una possibile svolta: “Non escludo una clamorosa ipotesi riguardante Folorunsho. Penso che l’ex Verona possa diventare un titolare inamovibile con Antonio Conte. Il giocatore piace moltissimo al tecnico.”

Il futuro di Osimhen potrebbe quindi essere cruciale per i piani del Napoli sul mercato estivo. Se il nigeriano lasciasse il club, si aprirebbe la strada per l’arrivo di Romelu Lukaku, mentre Folorunsho potrebbe emergere come una figura chiave nel progetto di Conte.