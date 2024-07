Demme saluta Napoli: il messaggio e le reazioni dei compagni

Diego Demme lascia il Napoli dopo 4 anni e mezzo. Il centrocampista saluta i tifosi su Instagram. La reazione di Kvaratskhelia.

Diego Demme ha ufficialmente concluso la sua avventura con il Napoli. Il centrocampista italo-tedesco, il cui contratto è scaduto ieri, ha voluto salutare i tifosi partenopei con un messaggio su Instagram.

Il saluto di Demme ai tifosi del Napoli

Sul suo profilo Instagram, Demme ha scritto: “Ciao e Grazie Napoli, resterete per sempre nel mio cuore“. Un messaggio semplice ma carico di emozione, che ha scatenato numerose reazioni tra tifosi e compagni di squadra.

Le reazioni dei compagni: Kvaratskhelia in prima fila

Tra i numerosi commenti al post di Demme, spicca quello di Kvaratskhelia. Il talento georgiano ha definito il compagno “The best ever”, un complimento di grande portata che sottolinea il legame creatosi tra i due.

Anche altri azzurri come Mazzocchi, Marfella e Lobotka hanno voluto lasciare un messaggio di saluto al centrocampista tedesco.

Le critiche dei tifosi al Napoli

Molti tifosi hanno criticato il modo in cui il Napoli ha gestito l’addio di Demme. In particolare, è stato notato come il club non abbia dedicato un post specifico al giocatore, inserendolo invece in un saluto collettivo con Dendoncker e Traorè.

Un tifoso ha commentato: “Il club doveva ringraziarti a parte, invece di inserirti in un post con Dendoncker e Traorè. E lo stesso vale per Zielinski che ha indossato 8 anni la maglia del Napoli e tu 4 anni e mezzo“. Questa critica sottolinea il desiderio dei tifosi di vedere riconosciuto l’impegno di Demme negli anni trascorsi in maglia azzurra.

Il bilancio dell’avventura di Demme al Napoli

Nonostante alcuni momenti difficili, molti tifosi riconoscono l’importanza di Demme nel percorso del Napoli. Un supporter ha scritto: “In diversi momenti non sei stato trattato come meritavi, ma nonostante tutto hai dato l’anima sempre per il nostro Napoli. Meriti rispetto e riconoscenza. La tua è comunque una bella favola: hai vinto Coppa Italia e Scudetto, poco importano i numeri personali, conta la squadra e tu resterai nei nostri cuori“.

L’avventura di Demme al Napoli si conclude dopo 4 anni e mezzo, con la conquista di una Coppa Italia e uno Scudetto, lasciando un ricordo positivo nei cuori dei tifosi azzurri.

