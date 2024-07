Fedele: “40 milioni per Buongiorno? Non li vale. Spinazzola se sta bene fa 10 partite l’anno”

Il Napoli sul mercato: Enrico Fedele critica la richiesta di Cairo per Buongiorno e suggerisce alternative difensive di prestigio.

Il Napoli è sul punto di compiere un investimento significativo per Alessandro Buongiorno del Torino, ma secondo l’opinionista Enrico Fedele, potrebbe essere una mossa troppo costosa. Fedele ha discusso i dettagli delle trattative ai microfoni di Radio Marte, esprimendo dubbi sul valore richiesto dal club granata.

“Alessandro Buongiorno vale realmente i quaranta milioni di euro che il Torino di Urbano Cairo ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis per cedere il giocatore granata al Napoli? No che non li vale – ha sottolineato Fedele. – “Il problema è cosa offre, in questo momento, il panorama italiano per ciò che riguarda i difensori centrali che sono presenti sul mercato”.

Fedele ha poi ampliato la sua analisi con un paragone esplicativo: “Un bicchiere d’acqua nel deserto costa cento, mentre a Castellammare niente.” Questo rafforza il suo punto sul valore relativo nel mercato attuale.

Inoltre, Enrico Fedele ha sollevato interrogativi anche su Leonardo Spinazzola, evidenziando le incertezze legate alla sua disponibilità fisica: “Anche Leonardo Spinazzola mi lascia qualche dubbio? E’ un calciatore che, se sta bene, al massimo fa dieci partite all’anno… E’ un esterno, mentre al Napoli serve una guida difensiva. Chi? Serve un centrale di grande esperienza. Mario Hermoso? Ma no!… Impazzivo per Thiago Silva, Sergio Ramos: sono questi profili qui a fare la differenza”.

L’opinione di Fedele è chiara: il Napoli dovrebbe considerare opzioni che offrano una guida difensiva stabile e con esperienza, suggerendo nomi come Thiago Silva e Sergio Ramos come profili in grado di fare la differenza.