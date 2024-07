Lukaku, incontro con l’agente: l’Italia e il Napoli nei suoi pensieri, ma occhio al Milan

Incontro tra Romelu Lukaku e il suo agente per fare il punto sul futuro: Napoli o Milan nei suoi piani? Le ultime.

Romelu Lukaku, attaccante belga del Chelsea, ha messo a fuoco il suo futuro con l’agente dopo l’amara eliminazione del Belgio dall’Europeo 2024. Il giocatore, rientrato al Chelsea al termine del prestito alla Roma, è ora al centro dell’attenzione di Napoli e Milan, secondo quanto riportato da fonti autorevoli.

Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport, ha documentato gli sviluppi più recenti: “A Bruxelles, Romelu Lukaku ha incontrato l’agente per discutere del suo futuro. Nonostante il contratto in essere fino al 2026, Lukaku sembra non rientrare nei piani del Chelsea, aprendo così le porte a una possibile nuova destinazione. L’Italia rimane la sua preferenza.”

Il Napoli emerge come una destinazione ambita per Lukaku, che ambisce a riunirsi con l’allenatore Antonio Conte, con il quale ha vinto lo scudetto all’Inter. Il trasferimento di Victor Osimhen potrebbe essere un prerequisito per i partenopei, che stanno preparando il terreno per un possibile affare.

Il Milan, dal canto suo, non è da meno nelle trattative. Il club rossonero sta collaborando con il Chelsea e sta esplorando anche opportunità per altri giocatori, inclusi Chukwuemeka e Artem Dovbyk del Girona.

“Il Napoli è una piazza più che gradita. Romelu Lukaku vorrebbe tornare a lavorare con Antonio Conte, dopo lo scudetto vinto all’Inter. Gli azzurri, però, devono prima cedere Victor Osimhen per poi preparare l’affondo. Ovviamente, Romelu Lukaku valuta anche le altre opportunità come il Milan. I rossoneri stanno lavorando con il Chelsea e portando avanti discorsi anche per Chukwuemeka. Il Milan pensa sempre anche ad Artem Dovbyk del Girona”.