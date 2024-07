Cessione Osimhen ancora per le lunghe, ADL deve vendere il nigeriano per comprare: le ultime

Il Napoli è in attesa di cedere Victor Osimhen per rinforzare il mercato estivo: il patron azzurro deve prima venderlo per poter acquistare.

La trattativa per la cessione di Victor Osimhen continua a protrarsi, lasciando il Napoli in una fase di immobilismo nel mercato estivo. Il centravanti nigeriano, pilastro dell’attacco azzurro, è ancora senza una destinazione definita per la prossima stagione, mantenendo in sospeso anche il suo futuro professionale.

Il presidente del Napoli, determinato a rinforzare la squadra, si trova ora ad una svolta critica: la necessità di monetizzare dalla vendita di Osimhen per poter realizzare nuovi acquisti. Ma per ora la situazione rimane bloccata, con il giocatore che attende una decisione e il club incapace di procedere con le proprie trattative in entrata.

L’interesse per Romelu Lukaku, desideroso di tornare in Serie A sotto la guida di Antonio Conte, si scontra con le limitate risorse finanziarie del Napoli, che non riesce a presentare un’offerta competitiva al Chelsea. Questo ha aperto la strada al Milan, che punta sull’incertezza temporale della situazione Osimhen per inserirsi nel negoziato.

Intanto, Osimhen non sembra entusiasta dell’ipotesi di un trasferimento in Arabia, preferendo piuttosto la prospettiva di un’offerta da club come il Manchester United o l’Arsenal, che rappresentano mete più ambite per il giocatore.