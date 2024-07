Salvione: “Ecco l’obiettivo principale del Napoli. Attacco? Idea Lukaku, ma ADL ci ha abituato ai colpi di scena”

Il giornalista Salvione si è soffermato sui possibili colpi di mercato del Napoli con l’arrivo di Rafa Marin e l’acquisto di Buongiorno.

Nella frenesia del calciomercato estivo, il giornalista Pasquale Salvione del Corriere dello Sport ha gettato luce sull’obiettivo principale di mercato del Napoli sotto la guida di Antonio Conte.

Salvione, durante l’ultima trasmissione di “napolimagazine live” su Radio Punto Zero, ha fatto il punto sulle trattative in corso che potrebbero definire il futuro della squadra partenopea. In particolare, il focus è stato su Khvicha Kvaratskhelia, l’attaccante georgiano sul quale il Napoli ha avanzato un’offerta di 5 milioni di euro, con un’estensione contrattuale di due anni. Nonostante l’interesse del club, Salvione sottolinea che Kvara non sembra incline alla cessione, ma ha rivelato che il presidente Aurelio De Laurentiis ha promesso un impegno deciso nei confronti di Antonio Conte:

“Sono giorni cruciali per una risposta di Kvara. Il Napoli ha messo sul piatto un’offerta di 5 milioni, con un prolungamento di altri due anni. Kvara, come Di Lorenzo, si sono fatti un’idea. Kvara è di fronte a una scelta, ma non è contemplata l’idea della cessione. Non è una questione di soldi e ADL ha preso un impegno con Conte. Il destino di Kvara è per forza Napoli. Spero si trovi un accordo”.

Altro nome caldo è quello di Rafa Marin, atteso presto per le visite mediche. Il giornalista però ha confermato che il difensore Alessandro Buongiorno è l’obiettivo primario del Napoli in questa finestra di mercato. “Buongiorno ha già un accordo con il giocatore e ora si sta cercando l’intesa con il Torino”, ha affermato Salvione, sottolineando che il club granata potrebbe avere difficoltà a trattenere il giocatore se Marin insiste nel voler lasciare: “Non credo che il club granata può permettersi di dire di no, a meno che non abbia la forza di trattenerlo. Il calciatore spinge per andare via”.

In merito alla situazione dell’attacco, Salvione ha parlato della possibile cessione di Osimhen e delle conseguenze che questa potrebbe avere sul reparto offensivo. “L’idea di Lukaku è tra le preferite, ma sorgono perplessità sul fatto che De Laurentiis possa investire su un giocatore oltre i trent’anni”, ha aggiunto Salvione, evidenziando il tradizionale stile del presidente del Napoli di riservare colpi di scena nel calciomercato.