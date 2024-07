MEDIASET – Riavvicinamenti e cessioni, ecco il Napoli di Conte: le ultime

Le ultime sul mercato del Napoli: il futuro di Di Lorenzo e Osimhen, la trattativa tra i club per portare Buongiorno all’ombra del Vesuvio.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il mercato estivo è entrato nel vivo, con il Napoli di Antonio Conte al centro delle attenzioni. Tra i colpi di scena più significativi, spicca il riavvicinamento tra Giovanni Di Lorenzo e il club partenopeo, sotto la guida del nuovo allenatore.

Di Lorenzo: Un futuro sotto Conte?

Giovanni Di Lorenzo sembra destinato a un ritorno di fiamma al Napoli, dopo una stagione controversa e un deludente Europeo con la Nazionale. Il giocatore ha recentemente espresso affetto per il partente Zielinski, suggerendo una possibile riappacificazione con il club dopo tensioni concluse ai margini della scorsa stagione. Conte, da parte sua, ha manifestato interesse a valorizzare Di Lorenzo sia tecnicamente che mentalmente, nonostante le critiche e i dissensi degli ultimi mesi. Il contratto in essere rende complicato un trasferimento estivo, suggerendo che il giocatore potrebbe rimanere sotto la guida del tecnico juventino in un’importante fase di rilancio della sua carriera.

Assalto a Buongiorno: La sfida per il difensore centrale

Nel frattempo, il Napoli ha intensificato i contatti per Alessandro Buongiorno del Torino, cresciuto nelle giovanili granata. Le parti sono ancora distanti sul prezzo, con i partenopei pronti a offrire 35 milioni contro la richiesta di 45 milioni del club di Vagnati. Tuttavia, la lunga estate delle trattative lascia spazio a possibili compromessi, mantenendo vive le speranze di un accordo tra le due società.

Osimhen in attesa: Il futuro dell’attaccante nigeriano

Sul fronte dell’attacco, il futuro di Victor Osimhen è avvolto dall’incertezza. La clausola di 130 milioni rappresenta un ostacolo per le pretendenti in Premier League e dal PSG, con il presidente De Laurentiis pronto ad ascoltare offerte a partire dai 100 milioni. Per ora, il giocatore resta in attesa e potrebbe chiarire il suo destino durante il ritiro con Conte, nelle prossime settimane.

Il Napoli naviga tra opportunità di mercato e rinnovata fiducia nelle sue stelle emergenti, sotto la guida di un Conte determinato a ristabilire il prestigio della squadra azzurra.