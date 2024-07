Popovic in ritiro di Dimaro: Conte punta sul gioiello serbo

Antonio Conte convocherà Matija Popovic per il ritiro del Napoli a Dimaro. Il talento serbo, ex Monza, avrà la sua chance. Tutti i dettagli sull’opportunità per il classe 2006.

Calciomercato Napoli: Popovic, la scommessa di Conte per Dimaro

Una notizia che farà brillare gli occhi dei tifosi del Napoli: Matija Popovic si unirà alla squadra per il ritiro di Dimaro. Il giovane talento serbo avrà l’opportunità di mettersi in mostra sotto gli occhi attenti di Antonio Conte.

Secondo l’esclusiva di Radio Kiss Kiss Napoli, il nuovo tecnico azzurro ha deciso di convocare Popovic per il ritiro in Trentino. Una mossa che potrebbe rivelare la volontà di Conte di puntare sui giovani talenti già presenti in rosa.

Popovic, classe 2006, arriva da un’esperienza in prestito al Monza dove non ha trovato lo spazio sperato. Ora, il trequartista serbo avrà la sua grande chance con la maglia del Napoli.

Conte osserva Popovic: un posto in rosa nel mirino?

L’allenatore pugliese osserverà da vicino il giovane talento durante il ritiro. La sua presenza a Dimaro apre scenari interessanti: Conte potrebbe decidere di mantenere Popovic in prima squadra, dando al ragazzo l’opportunità di esprimere tutto il suo potenziale.

Questa mossa dimostra la volontà di Conte di valutare attentamente ogni risorsa a disposizione del Napoli, puntando su un mix di esperienza e gioventù per la prossima stagione.

Il futuro di Popovic: Dimaro come trampolino di lancio?

Per Popovic, il ritiro di Dimaro rappresenta un’opportunità unica. Dopo la parentesi al Monza, il talento serbo ha la chance di dimostrare il suo valore e conquistarsi un posto nel Napoli di Conte.

I tifosi azzurri possono sognare: Popovic potrebbe essere la prossima stella lanciata dal club partenopeo.

