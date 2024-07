Pedullà: “Arabia Saudita in pole per Osimhen: svolta nel mercato del Napoli”

Arabia pista più calda per Osimhen. Secondo Pedullà il bomber del Napoli potrebbe lasciare l’Europa. Nessuna offerta dalla Premier. Le ultime sul futuro del nigeriano.

Calciomercato Napoli: Arabia Saudita “pista più calda” per Osimhen

Una svolta inaspettata nel calciomercato del Napoli: l’Arabia Saudita sembra essere ora la destinazione più probabile per Victor Osimhen. L’esperto di mercato Alfredo Pedullà rivela dettagli sorprendenti sul futuro del bomber nigeriano.

Pedullà, in un video sul suo canale Youtube, ha dichiarato: “Osimhen potrebbe andare in Arabia Saudita, anzi forse è questa la pista più calda per il futuro del nigeriano“. Una svolta clamorosa, considerando i precedenti rifiuti del giocatore.

Il silenzio di Premier e PSG: Osimhen verso l’Arabia?

Nonostante la clausola rescissoria e l’alto ingaggio, finora nessuna big europea si è fatta avanti concretamente. Pedullà spiega: “A gennaio e la scorsa estate ha detto no a tale campionato, ma ora ha rinnovato il contratto e c’è questa clausola per la quale nessuno si è materializzato finora“.

L’ingaggio faraonico non spaventa l’Arabia

L’ostacolo dell’alto stipendio non sembra un problema per i club sauditi. “Guadagna 11 milioni di euro e in Arabia quei soldi glieli possono garantire“, sottolinea Pedullà. Una cifra che potrebbe convincere Osimhen a cambiare idea sull’Arabia.

Osimhen e l’effetto domino su Lukaku

La situazione di Osimhen potrebbe avere ripercussioni anche su altri affari. Pedullà rivela: “Non so quanto aspetteranno Napoli e Osimhen eventuali offerte da Parigi o dalla Premier League ma c’è un collegamento anche per Lukaku che può raggiungere Conte ma non può aspettare all’infinito“.

Il futuro di Osimhen rimane incerto, ma l’Arabia Saudita sembra ora in pole position. Il Napoli attende sviluppi, consapevole che la decisione del nigeriano potrebbe influenzare l’intero mercato azzurro.

