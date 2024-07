Varriale: “Vi dico dove giocherà Osimhen”

Enrico Varriale parla del futuro di Osimhen. Il giornalista analizza il mercato del Napoli. Lukaku per Conte, Kvaratskhelia blindato.

Osimhen verso la Premier League: le parole di Varriale

Enrico Varriale ha analizzato il mercato del Napoli, focalizzandosi sul futuro di Victor Osimhen e sui possibili scenari per gli azzurri. Le sue parole a “napolimagazine live” su Radio Punto Zero offrono spunti interessanti.

Sul futuro di Osimhen, Varriale non ha dubbi: “Credo che Osimhen alla fine andrà in Premier League e che l’agente abbia già qualcosa in mano. Se non dovesse andare in Inghilterra, potrebbe andare in Arabia Saudita“. Il giornalista prevede una soluzione con una big inglese, nonostante il mercato Premier non sia ancora nel vivo.

Calciomercato Napoli: Lukaku per Conte, Kvaratskhelia blindato

Varriale ha commentato anche altre situazioni di mercato: “Se Conte chiede Lukaku bisogna puntare su di lui“. Sul fronte Kvaratskhelia: “C’è un’offerta mostruosa del PSG, ma il Napoli non ha intenzione di cederlo ed è pronto ad offrirgli un importante rinnovo di contratto“.

Gli obiettivi del Napoli secondo Varriale

Il giornalista frena gli entusiasmi: “Non si può pensare che l’arrivo di Conte significhi vincere subito lo Scudetto“. L’obiettivo realistico per il Napoli è “rientrare nell’èlite del calcio e tra le prime quattro in Serie A e dare fastidio alle big“.

Gyokeres: l’alternativa che piace a Varriale

Varriale ha espresso apprezzamento per un possibile sostituto di Osimhen: “Gyokeres mi piace tantissimo, è un centravanti moderno, ma viene valutato quasi quanto la clausola di Osimhen“.

