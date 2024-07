Napoli, ora spazio alle cessioni: in bilico il futuro di Simeone, Cajuste, Lindstrom e Gaetano

Il mercato estivo del Napoli è dominato dall’incertezza riguardo al futuro di quattro giocatori: Simeone, Cajuste, Lindstrom e Gaetano.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il club partenopeo, dopo aver consolidato la squadra con gli acquisti di Spinazzola, Marin e Buongiorno, si concentra ora sulla riduzione della rosa. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attenzione principale è rivolta ora allo sfoltimento dell’organico prima di considerare ulteriori innesti.

In particolare, a risultare in bilico è il futuro di quattro azzurri: Simeone, Cajuste, Lindstrom e Gaetano.

Jens Cajuste è sotto esame da parte di Conte, che potrebbe decidere il suo destino dopo il ritiro estivo. Gianluca Gaetano, invece, potrebbe lasciare definitivamente il club, con Cagliari e Parma interessati al suo profilo. Anche Lindstrom è nel mirino delle squadre tedesche e francesi, soprattutto il Lione, mentre Simeone potrebbe cercare un ruolo da protagonista altrove dopo due stagioni da riserva. Ecco quanto si legge sul noto quotidiano sportivo:

“Ora, in attesa di novità su Osimhen e dunque sul fronte attaccante, la priorità sarà ridurre il numero di giocatori che compongono la rosa. Spazio alle cessioni, dunque, prima di pensare a nuovi innesti. Cajuste verrà valutato da Conte, così come Gaetano che potrebbe partire di nuovo, stavolta a titolo definitivo (ci pensano Cagliari e Parma), ma sempre dopo aver lavorato in ritiro con il nuovo allenatore. Per questo motivo i tempi per il prossimo colpo potrebbero allungarsi”.

Poi ancora: “In bilico anche le posizioni di Lindstrom, che ha mercato in Germania e in Francia (piace al Lione) e di Simeone, che dopo due anni da alternativa potrebbe aver voglia di ritagliarsi altrove uno spazio da protagonista. Zanoli, invece, ha già svolto le visite mediche con il Genoa”.

Mentre si prosegue con le cessioni, non è escluso un nuovo arrivo a centrocampo. Antonio Conte avrebbe manifestato un forte interesse per Brescianini del Frosinone, vista la sua versatilità e capacità di adattarsi a più ruoli.