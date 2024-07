Valzer di punte: Osimhen-PSG, Lukaku-Napoli? L’intreccio dipende da Morata

Osimhen al centro di un intricato scenario di mercato. PSG in pole, Napoli su Lukaku. Morata e Kolo Muani coinvolti nell’effetto domino.

Osimhen e il PSG: la pista più calda

Un intricato scenario di mercato sta prendendo forma nel calcio europeo, con il Napoli e Victor Osimhen al centro di un potenziale effetto domino che coinvolge alcuni dei più importanti attaccanti del continente. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha delineato questo complesso intreccio che potrebbe rivoluzionare gli attacchi di diverse squadre di primo piano.

Secondo Di Marzio, la situazione di Victor Osimhen potrebbe evolversi nelle prossime settimane. Al momento, la pista che porta al Paris Saint-Germain sembra essere la più concreta per il futuro dell’attaccante nigeriano. Il club francese potrebbe decidere di affondare il colpo per Osimhen, specialmente in caso di uscita di Randal Kolo Muani.

L’effetto domino: da Morata a Kolo Muani

Il giornalista spiega che la chiave per sbloccare questo intricato mosaico potrebbe essere Alvaro Morata. Di Marzio rivela: Un suo “sì” al Milan (Ibrahimovic lo corteggia da giorni) obbligherebbe l’Atletico Madrid a sondare il mercato alla ricerca di un sostituto. Tra i nomi, oltre a quello di Artem Dovbyk, ucraino del Girona, c’è Randal Kolo Muani, ultima stagione al Paris Saint-Germain.

Questo movimento potrebbe spingere il PSG a concentrare i propri sforzi su Osimhen, creando così l’opportunità per il Napoli di cercare un sostituto di alto livello.

Lukaku-Napoli: l’accordo già c’è?

La notizia più sorprendente riguarda il possibile sostituto di Osimhen al Napoli. Di Marzio afferma: Se il Napoli dovesse salutare Osimhen, lo sostituirebbe con Lukaku, con cui c’è già l’accordo. Questa rivelazione apre scenari interessanti per il futuro dell’attacco partenopeo, con l’ex Inter che potrebbe diventare il nuovo punto di riferimento offensivo della squadra.

Il Napoli tra entrate e uscite

Mentre si delinea questo scenario per Osimhen, il Napoli non è rimasto con le mani in mano sul mercato. Di Marzio ricorda i colpi già messi a segno: Il Napoli in questi primi giorni di mercato estivo ha già piazzato i colpi Spinazzola, Marin e Buongiorno. Questi acquisti dimostrano l’ambizione del club di rinforzarsi in vista della prossima stagione.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti su questo intricato scenario di mercato! Come si evolverà la situazione di Osimhen? Lukaku è il sostituto ideale? Commentate l’articolo e condividete le vostre opinioni. Napolipiu.com è la vostra fonte numero uno per vivere ogni emozione del calciomercato azzurro!