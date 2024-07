Napoli, colpo Buongiorno: giovedì visite e firma. Tutti i dettagli dell’affare

Alessandro Buongiorno è del Napoli: 40 milioni al Torino, contratto fino al 2029 con clausola. Giovedì visite mediche e firma. Conte ottiene il suo rinforzo in difesa.

Buongiorno al Napoli: i dettagli dell’accordo

Il Napoli ha piazzato un colpo significativo sul mercato, assicurandosi le prestazioni di Alessandro Buongiorno. L’affare con il Torino è stato definito in ogni dettaglio, segnando un importante rinforzo per la difesa partenopea voluto espressamente da Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, l’operazione è stata completata con successo. Romano ha twittato: Alessandro Buongiorno al Napoli, here we go! L’affare è stato concluso dopo l’accordo finale di stasera: contratto quinquennale fino a giugno 2029 con clausola rescissoria del valore di 70 milioni di euro a partire da luglio 2027.

L’operazione si è chiusa per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, rappresentando un investimento significativo da parte del club partenopeo per rinforzare la propria retroguardia.

Giovedì, giorno decisivo: visite mediche e firma

Il prossimo passo per ufficializzare il trasferimento di Buongiorno al Napoli è fissato per giovedì. In questa giornata, il difensore classe 1999 sosterrà le visite mediche di rito e, successivamente, apporrà la sua firma sul contratto che lo legherà al club azzurro fino al 2029.

Conte ottiene il suo rinforzo: Buongiorno perno della nuova difesa

L’arrivo di Buongiorno rappresenta una grande soddisfazione per Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico aveva espressamente richiesto l’acquisto del difensore, vedendo in lui il perno centrale ideale per la sua nuova retroguardia.

Buongiorno, ex capitano del Torino nonostante la giovane età, porta con sé esperienza e leadership, elementi fondamentali per il progetto tecnico di Conte.

Le prospettive future: Buongiorno e il Napoli

Con un contratto quinquennale e una clausola rescissoria di 70 milioni di euro (valida dal 2027), il Napoli dimostra di puntare fortemente su Buongiorno per il lungo termine. Questa mossa di mercato potrebbe segnare l’inizio di una nuova era difensiva per il club partenopeo, con il giovane centrale italiano chiamato a diventare un pilastro della squadra nei prossimi anni.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti su Alessandro Buongiorno e il Napoli! Cosa ne pensate di questo acquisto? Come credete che Buongiorno si integrerà nella difesa di Conte? Commentate l’articolo e condividete le vostre opinioni. Napolipiu.com è la vostra fonte numero uno per vivere ogni momento del calciomercato azzurro!

🚨🔵 Alessandro Buongiorno to Napoli, here we go! Deal completed after final point agreed tonight. Five year contract until June 2029 with release clause worth €70m starting from July 2027. Medical and contract signing on Thursday. pic.twitter.com/6gBSZ4IezF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2024