Brescianini-Napoli, il giocatore è entusiasta del trasferimento! Romano: “Siamo alla stretta finale”

Trattativa da 12 milioni con il Frosinone per il centrocampista Marco Brescianini. Il giocatore non vede l’ora di approdare al Napoli.

Il centrocampista Marco Brescianini sembra essere sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dal noto giornalista Fabrizio Romano, il club partenopeo è in trattativa avanzata con il Frosinone per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

Le cifre dell’affare si aggirano intorno ai 12 milioni di euro, con bonus inclusi, una cifra che il Napoli è pronto a sborsare per anticipare la concorrenza, in particolare dall’Atalanta. La buona disposizione delle parti coinvolte sembra poter portare a una rapida conclusione della trattativa.

Brescianini, ex giocatore del Milan, avrebbe già manifestato il suo entusiasmo per il trasferimento, confermando la sua voglia di unirsi alla squadra di Antonio Conte il prima possibile. La volontà del giocatore potrebbe essere determinante per la conclusione positiva dell’affare.

Secondo quanto riferito da Romano tramite i suoi canali social ufficiali, il Napoli potrebbe chiudere l’operazione nei prossimi giorni, sebbene debba prima liberare spazio in mediana con una cessione. Il Milan, club che detiene una quota del 50% sui diritti del giocatore, sarà interessato alla conclusione dell’affare.

Ecco quanto riferito da Romano su X:

“Il Napoli è pronto a investire 12 milioni bonus inclusi su Marco Brescianini per anticipare l’Atalanta e concludere l’affare. Brescianini è entusiasta del possibile trasferimento, trattative in corso. Il Milan riceverebbe il 50% della vendita”.