Napoli, prime tre cessioni definite: ecco la cifra incassata dal club azzurro

Il club azzurro incassa e rafforza la squadra in vista della nuova stagione: ecco le prime tre cessioni definite dal Napoli.

Il calciomercato estivo del Napoli sta prendendo forma, con il club azzurro che ha annunciato la cessione di tre giocatori chiave per rinforzare le casse e rafforzare la squadra in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Giovanni Manna ha ufficializzato le prime mosse del club partenopeo sul fronte delle cessioni.

Lindstrom verso l’Everton, Ostigard accetta il Rennes

Uno dei colpi principali è stato il trasferimento di Lindstrom all’Everton, un affare che si è concluso per una cifra complessiva di 25 milioni di euro. Il giocatore andrà inizialmente in prestito per 3 milioni, con un diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Questa operazione non solo permetterà al Napoli di fare cassa immediata, ma potrebbe anche fruttare ulteriori benefici nel futuro, a seconda del rendimento del giocatore in Inghilterra.

Un altro trasferimento significativo è stato quello di Ostigard, che ha accettato l’offerta del Rennes per una somma di 7 milioni di euro. Il difensore norvegese ha così deciso di lasciare il Napoli per intraprendere una nuova avventura in Francia, mentre il club partenopeo si assicura un importante assegno economico.

In aggiunta alle cessioni permanenti, il giovane attaccante Ambrosino ha firmato un contratto di prestito con il Frosinone. Questo accordo permetterà al giocatore di accumulare esperienza in Serie B, mentre il Napoli si riserva il diritto di valutarne il ritorno in futuro.

Con queste cessioni, il Napoli mira non solo a migliorare il bilancio economico del club, ma anche a fare spazio per potenziali nuovi innesti. Nonostante le voci su possibili sostituti come David Neres del Benfica e Mimmo Berardi del Sassuolo, il club sembra essere intenzionato a consolidare la difesa con le risorse attuali, senza l’aggiunta di nuovi giocatori in quel reparto.