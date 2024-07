Napoli in Abruzzo, questa mattina la partenza per Castel di Sangro: ecco i tre azzurri assenti

Partenza del Napoli prevista intorno alle 11 di questa mattina: la squadra raggiungerà Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro.

Questa mattina il Napoli darà il via alla sua trasferta verso Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro estivo. La squadra partenopea si prepara intensamente per la nuova stagione, con il programma che prevede arrivo in Abruzzo nel pomeriggio e subito sul campo nel pomeriggio per il primo allenamento allo stadio Patini.

Il tecnico Antonio Conte guiderà i suoi giocatori in questo secondo ritiro, dopo una prima fase a Dimaro, con l’obiettivo di affinare le tattiche e consolidare il gruppo in vista delle prossime sfide. Nonostante il lavoro in corso, il Napoli dovrà fare a meno di tre calciatori chiave: Ostigard e Lindstrom, prossimi alla cessione, e Olivera, ancora in vacanza post-Copa America, che si unirà al gruppo la prossima settimana.

Il Napoli affronterà la sua prima partita ufficiale il 10 agosto contro il Modena, nella trentaduesima di Coppa Italia, al Maradona. Un inizio impegnativo per i partenopei, che puntano a iniziare la stagione con il piede giusto.