Reina e l’amore per la città partenopea: “Poche cose sono come il mare di Napoli, è speciale”

Il portiere spagnolo Pepe Reina è intervenuto in un’intervista alla Gazzetta dove ha sottolineato il suo amore per la città di Napoli.

Pepe Reina, portiere spagnolo, ha deciso di fare ritorno in Italia per difendere i colori del Como, recentemente promosso in Serie A. In un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, Reina ha espresso il suo profondo legame con la città di Napoli, una terra che considera un punto fondamentale nella sua vita.

Reina, noto per il suo passato al Napoli, ha sottolineato l’importanza emotiva di Napoli nella sua famiglia, dichiarando: “Io e la mia famiglia siamo molto felici di tornare in Italia, un paese dove ci siamo trovati benissimo ovunque: a Napoli, a Milano e a Roma. È sempre una gioia tornare qui”.

Il portiere spagnolo, famoso anche per i suoi tweet occasionali in dialetto napoletano, ha aggiunto: “Ho un sacco di amici napoletani, ogni tanto scappa qualcosa…”. Reina ha poi evidenziato come il mare di Napoli abbia un posto speciale nel suo cuore, confrontandolo positivamente con altre località, come il lago di Como dove si trasferirà con la sua famiglia.

“Poche cose sono come il mare di Napoli, a prescindere”, ha dichiarato Reina. “Napoli è un segno importante nella nostra vita, qualcosa di speciale”.

Nonostante il trasferimento a Como, Reina e la sua famiglia hanno già trovato una sistemazione a Milano, a San Siro, una zona che conoscono bene dai tempi della sua militanza nel Milan. “Siamo stati fortunati a trovare la casa in fretta”, ha concluso Reina.

Il ritorno di Reina in Serie A con il Como promette di essere una nuova avventura entusiasmante per il portiere spagnolo, che continua a coltivare il suo legame affettivo con l’Italia e con la città di Napoli in particolare.