Osimhen, Manna elude le domande: Poi il DS regala un assist

Manna sul mercato Napoli: il futuro di Osimhen resta un mistero

Nella conferenza stampa di ieri a Castel di Sangro, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha affrontato le domande sul calciomercato azzurro. Il Corriere dello Sport riporta che, al fianco del capitano Giovanni Di Lorenzo, Manna ha cercato di fare chiarezza sulla situazione di Victor Osimhen, regolarmente partito con la squadra per il secondo ritiro.

Tuttavia, quando gli è stato chiesto chi sarebbe il centravanti titolare contro il Modena in Coppa Italia, Manna ha abilmente eluso la questione:

“Eppure, l’incontro offre una chance troppo ghiotta per non tracciare un primo bilancio. E per non fare un punto sulle trattative e sulle storie di ognuno. Anche le più spinose il clou del momento si chiama Victor Osimhen. Ça va sans dire, per dirla come un parigino (del Psg). Domanda: ad oggi, chi sarebbe il centravanti titolare contro il Modena in Coppa Italia? Oltre a quello di Osi, del resto, è in dubbio anche il futuro del Cholito. Manna dribbla come Kvara e poi regala un assist”.

Nonostante la reticenza su specifiche situazioni di mercato, il Corriere dello Sport suggerisce che Manna stia lavorando attivamente sulle strategie di mercato del Napoli, mantenendo aperte tutte le opzioni per non influenzare le trattative in corso.

Per rimanere aggiornati sugli sviluppi del calciomercato del Napoli e sulle future dichiarazioni di Manna, continuate a seguire la nostra copertura su napolipiu.com.