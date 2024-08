SKY – Lukaku-Napoli: De Laurentiis tenta il colpo prima della cessione di Osimhen

Lukaku-Napoli: scenario possibile secondo Sky. De Laurentiis valuta l’acquisto del belga prima di cedere Osimhen. Conte determinante.

NAPOLI – Il calciomercato del Napoli si infiamma con un possibile colpo a sorpresa: l’arrivo di Romelu Lukaku potrebbe precedere la cessione di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, questo scenario sta tentando il presidente Aurelio De Laurentiis.

L’edizione dedicata al calciomercato delle 19:00 di Sky Sport ha delineato una situazione in evoluzione per il club partenopeo. “Per il Napoli lo scenario ideale sarebbe vendere Victor Osimhen per una cifra non inferiore a 100 milioni“, rivelano i giornalisti di Sky. Questa cifra rappresenterebbe una sorta di soglia minima per la cessione del talentuoso attaccante nigeriano.

Lukaku-Napoli: un’operazione anticipata?

Tuttavia, il Napoli sembra non voler rimanere “prigioniero” della situazione Osimhen. L’idea che sta prendendo piede è quella di “anticipare le mosse e portare Lukaku già al Napoli“. Questa mossa, seppur non considerata la soluzione ideale, “è una soluzione che tenta De Laurentiis“.

Il belga, da parte sua, sembra già proiettato verso l’avventura partenopea. Secondo Sky, “Lukaku già si sente un giocatore del Napoli e ha dato la parola al club“. Non solo: l’attaccante “si sta già allenando a distanza sotto gli ordini dello staff di Conte“, segno di un impegno concreto verso il progetto azzurro.

Conte al centro del progetto Lukaku-Napoli

L’operazione Lukaku-Napoli sembra essere strettamente legata all’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Sky sottolinea come questo scenario “dà la dimensione di quanto si voglia dare a Conte la possibilità di allenare e di mettere in campo il suo Napoli“.

L’eventuale arrivo di Lukaku prima della cessione di Osimhen rappresenterebbe un segnale forte delle ambizioni del Napoli per la prossima stagione. Con un attacco potenzialmente devastante, il club partenopeo si candiderebbe a essere protagonista sia in Serie A che nelle competizioni europee.

I tifosi azzurri attendono con trepidazione gli sviluppi di questa intricata operazione di mercato, che potrebbe ridisegnare l’attacco del Napoli e le ambizioni del club per la prossima stagione.