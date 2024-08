Neres-Napoli: accordo vicino, il Mattino: “Ci siamo!”

Neres-Napoli: trattativa in dirittura d’arrivo. Il Mattino rivela i dettagli dell’accordo, il Benfica pronto a chiudere.

NAPOLI – La trattativa Neres-Napoli sembra essere giunta alle battute finali. Secondo quanto riportato dall’edizione online de Il Mattino, l’affare sarebbe ormai in dirittura d’arrivo, con il direttore Manna scatenato nel chiudere quante più operazioni possibili in poche ore.

Neres-Napoli: i dettagli dell’accordo

Il quotidiano napoletano rivela che David Neres sarebbe rimasto stregato da Antonio Conte, al punto da dare totale disponibilità al Napoli per raggiungere un accordo con i suoi procuratori. L’intesa tra le parti sembra essere ad un passo, con un contratto quinquennale sul tavolo. “Le parti sarebbero giunte ad un’intesa per un contratto da 2,2 milioni di euro all’anno per cinque anni”, scrive Il Mattino.

Parallelamente, la SSC Napoli sta trattando con il Benfica, attuale proprietario del cartellino di Neres. Anche su questo fronte, Il Mattino assicura che l’accordo non sarebbe affatto lontano: “Si potrebbe chiudere attorno alla cifra dei 23 milioni di euro per il trasferimento dell’ala brasiliana al Napoli“, si legge nell’articolo.

Neres al Napoli: il colpo per Conte

Il Napoli avrebbe bruciato la concorrenza del PSV Eindhoven, che pure era piombato sul giocatore. L’arrivo di Neres al Napoli arricchirebbe notevolmente il pacchetto offensivo a disposizione di Antonio Conte. Il brasiliano, infatti, si distingue per la sua versatilità, potendo giocare sia a destra che a sinistra e perfino da seconda punta.

“Neres al Napoli arricchirà il pacchetto offensivo agli ordini di Conte, con la capacità di giocare sia a destra che a sinistra e perfino da seconda punta, capace di aumentare il tasso di imprevedibilità della manovra”, sottolinea Il Mattino.