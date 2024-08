Neres-Napoli: Il San Paolo incasserà 750mila euro dalla trattativa

Neres-Napoli: il San Paolo beneficerà del contributo di solidarietà FIFA. Il club brasiliano incasserà il 3% della cifra totale del trasferimento.

NAPOLI – Mentre la trattativa Neres-Napoli entra nelle fasi finali, emerge un interessante risvolto economico che coinvolge il San Paolo. Il club brasiliano, ex squadra di David Neres, si prepara a beneficiare finanziariamente dal possibile trasferimento dell’attaccante in maglia azzurra. La notizia è stata riportata dal Corriere dello Sport.

Neres-Napoli: il San Paolo spettatore interessato

Il San Paolo sta seguendo con grande attenzione l’evolversi della trattativa Neres-Napoli. Il possibile trasferimento del brasiliano dal Benfica al club partenopeo, previsto prima della scadenza del suo contratto con i portoghesi nel 2027, potrebbe portare un inaspettato guadagno nelle casse della società paulista.

Il contributo di solidarietà FIFA nel caso Neres-Napoli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel momento in cui l’affare tra il Napoli e il Benfica per David Neres sarà ufficializzato, entrerà in gioco il meccanismo del contributo di solidarietà FIFA. Il quotidiano spiega: “In virtù del contributo di solidarietà FIFA che premia le società che hanno partecipato all’educazione e alla formazione del calciatore, il club paulista incasserà infatti una somma pari al 3 per cento della cifra totale che il Napoli verserà ai portoghesi. Ovvero: 750mila euro circa“.

L’impatto economico dell’affare Neres-Napoli

Questa cifra di 750mila euro rappresenta un introito significativo per il San Paolo, che ha contribuito alla crescita e allo sviluppo di Neres nelle fasi iniziali della sua carriera. Il meccanismo del contributo di solidarietà FIFA si conferma così uno strumento importante per riconoscere e premiare il lavoro dei club formatori.

Mentre i tifosi del Napoli attendono con trepidazione la finalizzazione dell’acquisto di Neres, il San Paolo può già sorridere per questo inatteso bonus finanziario. L’affare Neres-Napoli si conferma così una operazione con ripercussioni positive che si estendono ben oltre i confini italiani e portoghesi.