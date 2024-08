Chiesa-Napoli, la Juventus spinge per lo scambio con Raspadori

Chiesa al Napoli, la Juventus preme per uno scambio con Raspadori. L’attaccante proposto anche al Milan, Inter alla finestra.

TORINO – Il futuro di Federico Chiesa alla Juventus continua a essere incerto. Nuovi sviluppi emergono sul possibile scambio tra l’attaccante bianconero e Giacomo Raspadori del Napoli. A rivelarlo è Paolo Paganini, giornalista Rai, attraverso il suo profilo X.

Chiesa-Juventus: il tormentone continua

Paganini descrive la situazione Chiesa-Juventus come un vero e proprio tormentone. “Il tormentone Chiesa continua,” scrive il giornalista, sottolineando come la questione sia tutt’altro che risolta. La Juventus sembra spingere per una soluzione che coinvolge il Napoli, con Raspadori come possibile contropartita.

Le alternative al binomio Chiesa-Juventus

Secondo Paganini, non c’è solo la pista Napoli per Chiesa. “Il suo agente lo ha proposto anche al Milan,” rivela il giornalista. Questo suggerisce che l’entourage del giocatore stia esplorando varie opzioni al di fuori della Juventus.

Anche l’Inter sembra interessata, ma con una strategia diversa. “L’Inter lo vorrebbe prendere a zero,” spiega Paganini. Tuttavia, questa opzione presenta delle criticità: “Chiesa non può permettersi di stare fermo 1 anno,” sottolinea il giornalista.

Il nodo ingaggio nel caso Chiesa-Juventus

Un aspetto cruciale della vicenda Chiesa-Juventus riguarda l’aspetto economico. “Il nodo è l’ingaggio,” conclude Paganini. Questo elemento potrebbe essere determinante nelle trattative, sia per un eventuale rinnovo con la Juventus, sia per un possibile trasferimento ad altro club.

La situazione Chiesa-Juventus si conferma complessa e in evoluzione, con diverse squadre di Serie A pronte ad approfittare di un eventuale addio dell’attaccante ai bianconeri.