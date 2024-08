CRC – Osimhen verso la permanenza a Napoli: una stagione con Conte potrebbe rilanciarlo ulteriormente

Nonostante le voci di mercato che lo vorrebbero via dal Napoli, Osimhen potrebbe restare per un’altra stagione.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il futuro di Victor Osimhen al Napoli potrebbe essere meno incerto di quanto si pensasse. Nonostante le speculazioni sul suo trasferimento, l’attaccante nigeriano potrebbe restare sotto la guida di Antonio Conte per un’altra stagione, per poi valutare eventuali offerte nel 2025.

L’idea di una permanenza non è da escludere

Negli ultimi mesi, il nome di Osimhen è stato accostato a diversi club di prestigio. Il Paris Saint-Germain, dopo aver visto respinta un’offerta di circa ottanta milioni di euro, sembra aver fatto un passo indietro, mentre l’Arsenal continua a monitorare la situazione senza avanzare proposte ufficiali. Le destinazioni nel campionato arabo, invece, non sembrano attirare particolarmente il centravanti azzurro.

Secondo Radio CRC, emittente ufficiale del Napoli, l’idea di una permanenza di Osimhen per la stagione 2024-2025 non è affatto da escludere. L’offerta che il club partenopeo ha ricevuto finora non è stata ritenuta sufficientemente allettante, e il fatto che Osimhen si trovi ancora a Castel di Sangro suggerisce che il Napoli potrebbe avere intenzione di trattenerlo. “Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e non è scritto da nessuna parte che debba partire subito”, ha dichiarato la redazione di Radio CRC.

Con Antonio Conte al timone, Osimhen potrebbe avere l’opportunità di brillare ulteriormente e magari segnare una quantità impressionante di gol, aumentando così il suo valore di mercato. L’idea di restare un’altra stagione potrebbe rivelarsi vantaggiosa per entrambi: il Napoli avrebbe la possibilità di sfruttare al massimo le qualità del suo attaccante, mentre Osimhen potrebbe prepararsi per una nuova avventura con una reputazione ulteriormente consolidata.

La permanenza di Osimhen a Napoli non è più da considerarsi improbabile, e il futuro dell’attaccante potrebbe essere deciso solo al termine della prossima stagione, quando il mercato potrebbe offrire nuove opportunità e offerte più allettanti. Fino ad allora, il centravanti nigeriano potrebbe continuare a essere una pedina fondamentale nel progetto di Conte, con la prospettiva di un possibile trasferimento nel 2025.