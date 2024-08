Graziani: “Se non arriva Lukaku? Antonio Conte ha già un piano B”

L’ex campione del mondo rivela la strategia alternativa di Conte e svela la sua griglia scudetto, con l’Inter in cima alle sue previsioni.

A pochi giorni dal debutto stagionale del Napoli contro il Modena, l’ex campione del mondo Ciccio Graziani ha offerto il suo punto di vista su Radio Goal, programma trasmesso da Kiss Kiss. Graziani ha commentato le sfide che il Napoli dovrà affrontare e le strategie che l’allenatore Antonio Conte potrebbe adottare se non dovesse riuscire ad assicurarsi Romelu Lukaku.

Graziani ha sottolineato che Conte, pur essendo consapevole delle difficoltà legate alla cessione di Victor Osimhen, non è rimasto con le mani in mano. “Antonio Conte è comprensibilmente infastidito per non avere ancora a propria disposizione il sostituto di Osimhen, ma era anche consapevole della situazione. Il leccese conosceva le difficoltà relative alla cessione di Victor Osimhen ed era di conseguenza preparato,” ha dichiarato Graziani.

L’ex calciatore ha poi rivelato che, nonostante il desiderio di Conte di avere Lukaku in squadra, il tecnico ha già predisposto un piano B. “Antonio Conte vorrebbe Romelu Lukaku, ma è anche un uomo pratico: va subito al concreto. Non arriva Lukaku? Il tecnico pugliese ha un piano B che si chiama Giacomo Raspadori da schierare come centravanti,” ha spiegato Graziani. “In cuor suo sperava e spera ancora di trovare qualcosa di meglio, ma lo conosco. Non è uno che non si piange addosso, che recrimina, ma un uomo molto concreto.”

Infine, Graziani ha svelato la sua personale griglia scudetto per la stagione 2024/2025. “Metto l’Inter campione d’Italia davanti a tutti, poi Milan, Juventus e Napoli,” ha dichiarato l’ex attaccante, delineando così le sue previsioni per la corsa al titolo.