Inserra: “Il Napoli finalizzerà due acquisti prima della sfida con il Modena. Ecco quando andrà via Osimhen”

Brescianini e Neres potrebbero arrivare prima della Coppa Italia, mentre Osimhen potrebbe essere ceduto l’ultimo giorno di mercato.

In vista della partita di Coppa Italia contro il Modena, in programma sabato allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli è pronto a chiudere due importanti acquisti. A rivelarlo è Michele Inserra, noto giornalista sportivo, durante il suo intervento nel programma Radio Goal trasmesso su Kiss Kiss.

Secondo Inserra, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sta lavorando intensamente per finalizzare gli arrivi di Brescianini e Neres prima del match contro il Modena. Questi due innesti potrebbero fornire al tecnico una maggiore profondità di rosa e rafforzare la squadra in vista della nuova stagione. Ecco le sue parole:

“Io ho la sensazione che Giovanni Manna possa definire gli acquisti di Brescianini e Neres prima della partita di Coppa Italia contro il Modena, match in programma sabato allo stadio Diego Armando Maradona”.

Inserra ha inoltre fornito aggiornamenti sulla situazione di Victor Osimhen. Nonostante le speculazioni sul futuro dell’attaccante nigeriano, Inserra ritiene che Osimhen non sia responsabile delle complicazioni attuali legate al suo trasferimento. “La situazione è complessa e le cifre in gioco sono significative,” ha dichiarato Inserra. “Credo che Osimhen potrebbe essere ceduto solo nell’ultimo giorno di mercato, se non ci saranno sviluppi imprevisti.”

Guardando al futuro, Inserra ha espresso ottimismo per l’inizio della stagione. “Sono molto fiducioso riguardo all’avvio del campionato,” ha affermato il giornalista. “Sono convinto che il Napoli riuscirà a conquistare nove punti nelle prime tre partite, un inizio che potrebbe dare il giusto slancio alla squadra.”