Rudi Garcia senza squadra: l’ex allenatore del Napoli ha un nuovo lavoro

L’ex allenatore del Napoli, Rudi Garcia, intraprende una nuova carriera come commentatore tecnico per DAZN Francia dopo il suo esonero.

Rudi Garcia, l’ex allenatore del Napoli, continua a rimanere senza una nuova panchina dopo il suo esonero dalla guida degli azzurri. L’allenatore francese, che aveva preso il posto di Luciano Spalletti con l’obiettivo di difendere il titolo di campione, non è riuscito a risollevare le sorti della squadra, che ha deluso sia in termini di gioco che di risultati. Nonostante il suo periodo al Napoli sia stato caratterizzato da risultati poco brillanti e un’integrazione difficile con i calciatori, Garcia non ha ancora trovato una nuova squadra.

Nel frattempo, Rudi Garcia ha deciso di intraprendere una nuova carriera. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, l’ex tecnico azzurro è stato ingaggiato da DAZN Francia come commentatore tecnico per le telecronache del campionato di Ligue 1. Garcia sarà parte del team di commento della piattaforma di streaming, contribuendo alla copertura della prossima stagione.

Accanto a Garcia, il team di DAZN Francia includerà anche la giornalista Severine Parlakou e Ambre Godillon, nonché un ex calciatore campione del mondo 2018, il cui nome non è stato ancora svelato. Questo nuovo ruolo rappresenta una svolta significativa per Garcia, che ora avrà l’opportunità di portare la sua esperienza e il suo know-how calcistico al pubblico francese attraverso il commento tecnico.