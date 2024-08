Ritiro estivo Napoli, ultimo giorno in Abruzzo poi la partenza per Pozzuoli: il programma

Il Napoli conclude oggi la preparazione estiva e si trasferisce a Pozzuoli per la rifinitura in vista dell’esordio ufficiale di domani.

Castel di Sangro, 9 agosto 2024 – Il Napoli si appresta a concludere oggi il suo ritiro estivo a Castel di Sangro, in Abruzzo. Dopo una preparazione intensiva che ha avuto inizio a Dimaro Folgarida, in Trentino, la squadra di Antonio Conte sta per fare ritorno in Campania, a Pozzuoli, in vista dell’imminente esordio ufficiale della stagione.

Il ritiro in Abruzzo ha rappresentato una fase cruciale nella preparazione del Napoli, che ha visto alternarsi sessioni di allenamento intensivo tra il campo e la palestra. Come riportato dal giornalista Dario Sarnataro del quotidiano Il Mattino e speaker di Radio Marte, la squadra ha proseguito il programma di allenamenti anche ieri, con una seduta divisa tra campo e palestra e una seconda sessione pomeridiana.

“Oggi è previsto un ultimo allenamento a Castel di Sangro”, ha dichiarato Sarnataro. “Dopo la sessione mattutina, la squadra si fermerà per il pranzo e affronterà una leggera seduta nel pomeriggio. La partenza per Pozzuoli è fissata per le 17:00-17:30.”

Il rientro a Pozzuoli segna il ritorno alla normalità per il Napoli, che si stabilirà nella località campana per prepararsi al debutto ufficiale della stagione, previsto per domani al Maradona contro il Modena in Coppa Italia.