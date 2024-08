Calciomercato Napoli: De Laurentiis, dopo Lukaku può arrivare a 150 milioni

De Laurentiis non bada a spese: il Napoli supera i 100 milioni investiti. Lukaku, Buongiorno, Neres e Rafa Marin i colpi principali di Conte.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sta vivendo un’estate di fuoco sul mercato. Con l’imminente arrivo di Romelu Lukaku, il club azzurro si appresta a superare la soglia dei 100 milioni di euro spesi in questa sessione di calciomercato.

L’acquisto di Lukaku dal Chelsea si configura come il quinto colpo dell’estate 2024 per il Napoli. Il belga, alla sua terza esperienza in Serie A dopo Inter e Roma, costerà circa 30 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

Ma Lukaku non è l’unico investimento importante. Ecco il dettaglio delle altre spese:

Alessandro Buongiorno: 35 milioni (più 5 di bonus) al Torino. Conte commenta: “Un investimento solido per uno dei migliori difensori italiani e tra i migliori in giro per l’Europa.”

Rafa Marin: 12 milioni (più 3 di bonus) dal Real Madrid. Su di lui, Antonio Conte dice: “Lo abbiamo scelto per completare una difesa che doveva ripartire dopo le difficoltà dello scorso anno.”

David Neres: 28 milioni dal Benfica. Conte rivela: “Un lungo corteggiamento, ma anche un grande acquisto per il Napoli.”

A questi si aggiunge Spinazzola, arrivato a parametro zero a inizio luglio.

Il Napoli di De Laurentiis non si ferma qui, in ballo ci sono ancora Gilmour, 15 milioni, e McTominay , 25 milioni, che portebbe il mercato della squadra di Antonio Conte a quasi 150 milioni spesi.