Anguissa esalta Conte: “Benedizione per il Napoli, cerca guerrieri”

Frank Anguissa parla del nuovo Napoli di Antonio Conte: “Duro e schietto, ma con un grande lato umano. Vuole riportarci ai vertici”

Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista al canale YouTube della Lega Serie A, esprimendosi sull’arrivo di Antonio Conte e sugli obiettivi per la nuova stagione.

Il centrocampista del Napoli vede l’arrivo di Conte come una “benedizione sotto mentite spoglie”, sottolineando l’importanza che il tecnico dà alla preparazione mentale oltre che fisica e tattica.

Riguardo ai propositi per la nuova annata, Anguissa ha dichiarato:

“L’obiettivo è fare meglio in questa stagione. Questo perché sappiamo tutti che la scorsa stagione non è stata facile, come è evidente. E’ stata davvero dura. Quest’anno vogliamo davvero fare meglio della scorsa stagione. Vogliamo riportare il Napoli dove era prima dell’anno scorso.”

Sul ricordo più bello dello scudetto, il centrocampista camerunese ha affermato:

“Non c’è momento più bello di quando eravamo tutti allo stadio con i nostri tifosi e tutta la città di Napoli che festeggiavano il momento in cui eravamo ufficialmente campioni d’Italia. Direi i festeggiamenti al Maradona con tutti: tifosi, staff, dirigenti, giocatori, famiglie, dirigenti del club.”

Parlando dell’arrivo di Antonio Conte, Anguissa ha espresso grande entusiasmo:

“Oltre all’area sportiva, è un allenatore con un lato umano. Me lo ha dimostrato più volte. E’ vicino ai suoi giocatori e preferisce dire una verità che fa male piuttosto che una bella bugia. Da quando è arrivato ci ha dimostrato che vuole i guerrieri e che non lavoriamo solo sull’aspetto fisico e tattico ma anche su quello mentale che è importante.”

L’entusiasmo di Anguissa riflette le alte aspettative per il Napoli di Conte, pronto a riportare gli azzurri ai vertici della Serie A dopo una stagione difficile.