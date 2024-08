LIVE Napoli-Bologna: 1-0

Napoli cerca riscatto contro il Bologna dopo ko a Verona. Segui la diretta live dalllo stadio Maradona su napolipiu.com

Il Napoli di Antonio Conte affronta il Bologna nella seconda giornata di Serie A, cercando il riscatto dopo la sconfitta all’esordio contro il Verona.

NAPOLI-BOLOGNA SECONDO TEMPO

46′ E’ iniziato il secondo tempo

NAPOLI-BOLOGNA PRIMO TEMPO

fine primo tempo

GOL NAPOLI DI LORENZO!

Sale in cattedra l’arbitro Pairetto, Mazzocchi ferma Ndoye come Orsoloni pochi minuti prima aveva fermato kvara, giallo al Napoletano

TRAVESA DI KAVARA!

30- Politano, Kvara, Raspadori: tentativo di scavetto dell’attaccante georgiano, che non sorprende Skorupski.

18′ M. Erlic si fa male e lascia il campo, prima sostituzione per il Bologna

12′ D. Ndoye si fa male e necessita di cure mediche in campo.

11′ Intervento davvero sconsiderato. Brutto fallo di G. Di Lorenzo su D. Ndoye.

10′ L. Skorupski del Bologna intercetta il cross indirizzato verso l’area.

10′ Possesso palla: SSC Napoli: 39%, Bologna: 61%.

10′ L’arbitro ha fermato il gioco per parlare con i giocatori

9′ L’arbitro fischia la punizione, M. Aebischer del Bologna ha atterrato K. Kvaratskhelia

8’M. Olivera crea una bella occasione da gol per il proprio compagno

.6′- ancora Spazio libero per G. Raspadori che va alla conclusione ma senza fortuna

3′- Ci prova subito Raspadori

Squadre in campo, atmosfera incredibile al Maradona

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-BOLOGNA

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posh, Erlic, Beukema, Lykogiannis; Moro, Freuler, Aebisher; Orsolini, Ndoye, Castro

DAZN trasmetterà l‘incontro in esclusiva streaming, con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Ciro Ferrara.

