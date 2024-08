Napoli su Thierry Rendall: colpo a sorpresa per la fascia di Conte

Thierry Rendall del Valencia primo nome per la fascia del Napoli. Conte potrebbe avere un altro rinforzo dopo Lukaku, McTominay e Gilmour.

Il Napoli su Thierry Rendall del Valencia. Manna non si ferma sul mercato. Dopo Lukaku, McTominay e Gilmour, gli azzurri puntano a un altro colpo per accontentare Antonio Conte.

Secondo il quotidiano spagnolo AS, il nome caldo per la fascia del Napoli è Thierry Rendall del Valencia. Il terzino portoghese sarebbe in cima alla lista dei desideri del club partenopeo.

Il Valencia sarebbe disposto a lasciar partire Rendall per una cifra intorno ai 12 milioni di euro, un investimento che il Napoli starebbe valutando attentamente.

Rendall rappresenterebbe l’ultimo tassello per completare la rosa di Conte, aggiungendo qualità e profondità sulla fascia destra.

La dirigenza azzurra, dopo aver rinforzato attacco e centrocampo, sembra intenzionata a regalare al tecnico leccese anche un esterno di livello per alzare ulteriormente l’asticella in vista della nuova stagione.

Se l’affare dovesse concretizzarsi, il Napoli chiuderebbe un mercato da protagonista, con Rendall che si unirebbe ai già citati Lukaku, McTominay e Gilmour come nuovi rinforzi per Conte.