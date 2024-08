Lobotka: “Dopo Verona, settimana di duro lavoro. Pronti per il Bologna”

Lobotka a DAZN: “Analizzata la sconfitta di Verona. Abbiamo lavorato su entrambe le fasi, tattica e cuore. Pronti per il Bologna”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Bologna, commentando la settimana di lavoro dopo il KO di Verona.

Sulla settimana post-sconfitta, Lobotka ha dichiarato:

“Abbiamo lavorato duro, siamo pronti per questa partita, non è stato facile. Abbiamo analizzato la partita, Le cose non sono andate dal punto di vista del gioco.”

Il centrocampista slovacco ha poi dettagliato il lavoro svolto:

“Abbiamo lavorato su entrambe le fasi, sia quando dobbiamo riaggredire e questo è un discorso tattico sia quando non abbiamo la palla e dobbiamo difendere, lì dobbiamo metterci il cuore”.

Le parole di Lobotka rivelano l’intenso lavoro svolto dal Napoli di Antonio Conte per correggere gli errori emersi nella prima giornata. La squadra azzurra punta a riscattarsi contro il Bologna, mettendo in pratica quanto preparato in settimana.

L’enfasi di Lobotka sul “cuore” nella fase difensiva suggerisce che il Napoli cercherà di mostrare maggiore grinta e determinazione, aspetti cruciali nella filosofia di gioco di Conte.