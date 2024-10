Napoli, Manna e Conte pianificano il mercato di gennaio: 4 calciatori in bilico

Il direttore sportivo e il tecnico preparano le mosse per la finestra invernale

Notizie calcio Napoli. Gennaio è ancora distante, ma in casa Napoli si lavora già per il mercato invernale. Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, insieme ad Antonio Conte, sta delineando le prossime strategie per rafforzare la rosa e mantenerla competitiva.

Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero essere almeno quattro i giocatori in procinto di lasciare il club. Juan Jesus è tra i principali candidati all’addio, così come uno tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Anche Michael Folorunsho e Alessio Zerbin potrebbero cercare nuove opportunità altrove per ottenere maggiore spazio.

Valutazioni e sostituti nel mirino

Le possibili cessioni coinvolgono cifre importanti. Folorunsho ha una valutazione di circa 14 milioni di euro, Raspadori tra i 25 e i 28 milioni, Simeone potrebbe partire per una cifra tra i 10 e i 12 milioni, mentre Zerbin è valutato tra i 4 e i 5 milioni.

Se questi addii dovessero concretizzarsi, Conte richiederebbe rinforzi mirati. In difesa potrebbero arrivare uno o due nuovi innesti, considerando che Rafa Marin non ha ancora esordito in campionato. In attacco, l’eventuale partenza di Simeone renderebbe necessario l’arrivo di un sostituto, dato che Raspadori non è visto come vice-Lukaku. Inoltre, l’addio di Folorunsho potrebbe portare a un nuovo acquisto a centrocampo.

Obiettivo: una rosa competitiva su tutti i fronti

Il Napoli mira a mantenere alto il livello della squadra per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Manna e Conte lavorano in sinergia per individuare i profili adatti a rinforzare la rosa senza perdere di vista l’equilibrio economico. I tifosi azzurri seguono con interesse gli sviluppi, fiduciosi nelle mosse della dirigenza.

Per restare aggiornati su tutte le notizie calcio Napoli, continuate a seguire napolipiu.com.