Juan Jesus: “Napoli è una città meravigliosa. Ci sono cose che mi hanno ferito ma mai i napoletani”

Il difensore azzurro rassicura tutti dopo lo sfogo sui social

Notizie calcio Napoli. Juan Jesus, difensore del Napoli, ha voluto chiarire la sua posizione dopo il recente sfogo sui social in seguito a un tentativo di furto subito. Il brasiliano ha pubblicato un nuovo messaggio accompagnato da una splendida foto del panorama napoletano, esprimendo tutto il suo affetto per la città e la squadra.

“Ogni mattina mi sveglio davanti a una vista mozzafiato, un ricordo costante della bellezza di questa città. Ci sono cose che mi hanno ferito, ma non verso i napoletani o la mia squadra. Il mio sfogo è stato quello di un uomo che ha tatuato il 3° scudetto del Napoli sulla pelle, che cresce qui i suoi figli e crede ancora in questo progetto, sostenuto dalla meravigliosa gente di Napoli che mi ha sempre accolto“, ha scritto Juan Jesus nel suo post.

Il calciatore ha voluto sottolineare che il suo precedente messaggio non era rivolto contro la città o i tifosi, ma era l’espressione di un momento difficile. La sua dedizione al Napoli e l’amore per Napoli restano intatti, come dimostra il tatuaggio del terzo scudetto sulla sua pelle.

Un gesto che rafforza il legame con la città

Il messaggio di Juan Jesus ha immediatamente ricevuto l’apprezzamento dei tifosi, che hanno manifestato il loro sostegno al difensore. Questo gesto evidenzia quanto sia forte il legame tra il giocatore e la città, rafforzando l’unità all’interno del gruppo azzurro.