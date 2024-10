Il Mattino: Lo sfogo di Juan Jesus non è piaciuto, potrebbe partire a Gennaio

Lo sfogo del difensore non è piaciuto, Manna già al lavoro per sostituirlo

Notizie calcio Napoli. Il futuro di Juan Jesus al Napoli appare sempre più incerto. Dopo lo sfogo seguito al tentato furto subito dal calciatore, la società partenopea potrebbe decidere di liberarlo già a gennaio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’uscita pubblica del difensore brasiliano non è stata gradita né dalla dirigenza né dall’allenatore Antonio Conte.

Con il contratto in scadenza a luglio, Juan Jesus potrebbe anticipare l’addio per trovare maggiore spazio altrove. Nel frattempo, il direttore sportivo Giovanni Manna sta sondando il mercato per rinforzare il reparto difensivo. Oltre ai titolari Rrahmani e Buongiorno, il Napoli sta valutando alternative, visto che Rafa Marin non ha ancora esordito in campionato.

Jaka Bijol nel mirino per la difesa azzurra

Il nome caldo è quello di Jaka Bijol, difensore centrale dell’Udinese e della nazionale slovena, classe 1999. Manna ha già avviato i contatti per capire la fattibilità dell’operazione. Il giocatore rappresenterebbe un rinforzo di qualità per la retroguardia azzurra, portando fisicità ed esperienza.

La concorrenza però è agguerrita. Oltre al Napoli, anche Milan e Juventus sono interessate a Bijol, rendendo la trattativa più complessa. Tuttavia, la volontà del club partenopeo è quella di anticipare i tempi per assicurarsi il difensore già a gennaio.

Il mercato di riparazione potrebbe dunque portare novità importanti in casa Napoli, con movimenti sia in entrata che in uscita. I tifosi azzurri restano in attesa di capire quale sarà il futuro di Juan Jesus e chi potrebbe arrivare per rinforzare la squadra.

