Juan Jesus: “Tentato furto dell’auto, fate vomitare”

Il difensore del Napoli denuncia l’accaduto sui social con parole dure

Alle 5.34 del mattino, Juan Jesus, difensore del Napoli, ha pubblicato su Instagram un video per denunciare il tentato furto della sua auto. Reduce da un periodo di riposo in montagna con i figli, il giocatore ha voluto condividere con i suoi follower il difficile momento vissuto al rientro.

“Sicurezza ZERO! Dopo quasi un mese di pedinamenti, oggi hanno provato a portare via la mia macchina. Che brutta sensazione, fate vomitare”, ha scritto Juan Jesus, visibilmente preoccupato sia per il valore del bene materiale che per la propria sicurezza e quella dei suoi bambini.

Il difensore brasiliano ha poi aggiunto in un’altra storia: “Quello che è accaduto stanotte è solo la ciliegina sulla torta. Nell’ultimo mese ho trovato ben cinque AirTag nella mia auto. Sapere che questi delinquenti conoscono dove vivo mi toglie la serenità. In una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro”.

Juan Jesus ha concluso il suo messaggio ricordando che, pur essendo i beni materiali di importanza secondaria, la violazione di uno spazio personale lascia un senso di disgusto e paura.