Kvaratskhelia: “Conte ci ha cambiato, voglio vincere la Champions con il Napoli”

Kvaratskhelia si racconta: sogni, famiglia, Napoli e l’impatto di Conte

Khvicha Kvaratskhelia, il talento georgiano del Napoli, si è raccontato in una lunga intervista FIFA. Il numero 77 azzurro ha condiviso emozioni e aspirazioni, parlando di come la sua vita sia cambiata dopo essere diventato padre, del rapporto con Antonio Conte e dei suoi sogni per il futuro, sia con il Napoli che con la Nazionale georgiana.

Kvaratskhelia intervista FIFA: Diventare padre ha cambiato tutto

Kvaratskhelia non nasconde l’emozione di essere diventato padre: “La mia vita è cambiata radicalmente. La nascita di mio figlio mi ha portato una gioia immensa e ora vedo le cose in modo diverso. Ogni giorno mi sveglio felice e auguro a tutti di provare una felicità così grande nella propria vita”.

Dopo il gol contro il Bologna, Khvicha ha dedicato l’esultanza al piccolo di casa: “All’improvviso avverti una motivazione in più. Lavori ancora più duramente, perché sai che tutto ciò che fai è per tuo figlio. Spero che, un giorno, vedrà i miei gol e capirà quanto lo amo. Queste emozioni mi rendono più forte e cerco di trasferirle in campo ogni volta che gioco”.

I grandi sogni di Kvaratskhelia

Nel corso dell’intervista FIFA, Kvaratskhelia ha parlato dei suoi sogni e delle ambizioni con il Napoli e la Georgia: “Sogno di vincere la Champions League con il Napoli e di qualificarmi al Mondiale con la Georgia. Vincere il trofeo più importante per club è il sogno di ogni calciatore, e partecipare alla Coppa del Mondo è ciò che ogni georgiano sogna”.

L’impatto di Antonio Conte

Antonio Conte ha avuto un enorme impatto su Khvicha e sulla squadra del Napoli: “Sono felice di avere l’opportunità di lavorare con Conte. Mi avevano detto che è uno dei migliori al mondo e ora posso confermarlo di persona. Mi sta aiutando a migliorare fisicamente e tatticamente, credo che con lui possiamo ottenere grandi risultati sia con il club che con la Nazionale”.

Khvicha ha anche parlato del cambiamento nello spogliatoio: “Il mister ci ha dato nuove idee e ha cambiato l’atmosfera. Siamo più affamati di vittorie e lavoriamo sodo ogni giorno. Questo è un gruppo unito, vogliamo continuare così”.

Napoli e Georgia: un legame speciale

Il rapporto con Napoli è stato immediato e Khvicha ne è orgoglioso: “La cosa principale che hanno in comune i tifosi georgiani e quelli del Napoli è l’amore per il calcio. Questo sport è speciale per entrambi e per questo mi sono ambientato subito qui. Sono felice di avere il supporto sia dei tifosi del Napoli che di quelli della mia Nazionale”.

L’incontro con Cristiano Ronaldo

Durante l’intervista FIFA, Kvaratskhelia ha raccontato anche l’emozione di aver affrontato Cristiano Ronaldo agli Europei: “La partita contro il Portogallo è stata la più importante per me. Giocare contro il mio idolo è stato incredibile. Prima della partita mi sono detto: ‘Questo è il mio momento’. Cristiano mi ha augurato buona fortuna e io ero estasiato. Quella sera ho dato tutto in campo e abbiamo raggiunto un risultato storico”.

Il futuro del calcio e il sogno Mondiale

Guardando al futuro, Khvicha ha parlato di come il calcio stia evolvendo dopo l’era di Messi e Ronaldo: “Il futuro del calcio è in buone mani, con giocatori come Haaland, Mbappé e Vinicius. Dobbiamo sempre rispettare le leggende come Messi e Ronaldo. Ho la fortuna di aver giocato nella loro epoca e di aver vissuto il loro calcio spettacolare”.

Khvicha ha anche ribadito il suo grande sogno: “Voglio qualificarmi al Mondiale con la Georgia e vincere la Champions League con il Napoli. Credo che sarebbe un giusto tributo a tutti quelli che hanno rappresentato la Georgia in passato”.