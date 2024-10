L’arbitro non era l’alibi dei perdenti? Varriale asfalta TuttoSport

Juventus-Cagliari: il pareggio e le polemiche sull’espulsione di Conceicao

La Juventus ha chiuso con un deludente 1-1 la sfida casalinga contro il Cagliari, fallendo l’occasione di confermare quanto di buono fatto vedere in Champions League. La squadra di Thiago Motta non è riuscita a capitalizzare le numerose occasioni create, con Vlahovic e Koopmeiners che hanno sprecato diverse opportunità clamorose. Nel finale è arrivata la rete del Cagliari firmata da Davide Nicola, che ha portato un prezioso pareggio all’Allianz Stadium.

Le critiche a TuttoSport e le polemiche sull’espulsione

Invece di concentrarsi sul risultato deludente, parte dell’ambiente juventino ha preferito criticare l’arbitraggio, puntando il dito contro l’espulsione di Conceicao. Enrico Varriale non ha esitato a criticare la narrazione di TuttoSport, che ha dato risalto alla polemica sull’espulsione: “In una partita finita giustamente pari con 2 rigori, di cui il meno netto è quello assegnato alla Juve, si costruisce una polemica in prima pagina su un’espulsione sancita al minuto 89. Decisione forse troppo severa, ma non scandalosa. Ma l’arbitro non era l’alibi dei perdenti?”, ha dichiarato Varriale, attaccando l’atteggiamento del giornale sportivo.