Dragusin, l’agente svela tutto: “Napoli interessato? Parlammo con De Laurentiis, ecco la verità”

Florin Manea chiarisce la situazione del difensore Radu Dragusin

Notizie Calcio Napoli – Florin Manea, agente di Radu Dragusin, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Si gonfia la rete”, commentando le voci sull’interesse del Napoli per il suo assistito. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile ritorno dell’interesse del club azzurro, ma Manea ha voluto mettere chiarezza su questo punto.

Dragusin e il Napoli: cosa c’è di vero?

Alla domanda sull’interesse del Napoli, Manea ha risposto: “Io non ho parlato con nessuno e non credo che il Tottenham voglia lasciarlo andare. Radu è concentrato e vuole giocarsi le sue chance con gli Spurs. Ho visto anch’io le notizie, ma – ripeto – non ho sentito nessuno. Ci piace che tante squadre lo seguano, ma anche alle altre che mi hanno chiamato ho detto che – ad oggi – non siamo interessati”.

Il difensore romeno, attualmente al Tottenham, non sta trovando molto spazio in Premier League. Manea ha commentato la situazione del suo assistito: “Nessun giocatore è felice se non gioca tanto, ma vuole lottare per il suo posto. Vedremo più avanti quante partite farà e valuteremo, in questo momento è prematuro pensare a un trasferimento“.

De Laurentiis e l’interesse passato per Dragusin

Manea ha poi svelato un interessante retroscena legato al passato, quando il Napoli era già stato vicino a Dragusin: “Ho parlato con il presidente De Laurentiis, che è stato molto gentile, lo scorso anno, e c’era un grande interesse per Radu. Il Napoli fece una grande offerta al Genoa, ma Dragusin voleva andare in Premier e rifiutò anche il Bayern. Io ho tanta fiducia in lui, non avrà problemi a giocare“.

Il futuro di Dragusin: Napoli ancora possibile?

Sul possibile futuro del difensore, Manea non chiude del tutto le porte: “C’è questa possibilità. Se non gioca nessuna partita fino a questo inverno è normale guardarsi intorno. Ma io non credo succederà, anche il Tottenham crede molto in lui e noi non siamo intenzionati a partire. Il Napoli è sicuramente una grande squadra, primo in classifica in Italia, e rappresenterebbe una valida alternativa. Tuttavia, al momento, Radu è felice in Premier e non abbiamo ricevuto nessuna offerta ufficiale“.