Sparnelli: “Conte cerca casa a Napoli e chiede due calciatori”

Secondo Massimo Sparnelli, Conte starebbe già muovendosi per il suo trasferimento a Napoli: cerca casa a Posillipo e avrebbe chiesto due calciatori.

CALCIO NAPOLI – L’ex addetto stampa del Napoli, Massimo Sparnelli, ha lanciato una vera e propria bomba di mercato in merito all’ipotesi Antonio Conte sulla panchina azzurra per la prossima stagione. Secondo le sue rivelazioni a TeleA, il tecnico salentino starebbe già muovendosi concretamente per il suo trasferimento a Napoli.

“Conte cerca casa a Posillipo e avrebbe contattato alcuni suoi amici per trovare una bella abitazione“, ha svelato Sparnelli, aggiungendo dettagli importanti sulle mosse dell’allenatore di Lecce.

Ma non solo, Conte sembrerebbe aver già avviato i primi contatti per rinforzare la rosa del Napoli in vista della prossima annata: “Ha chiesto Martinez Quarta della Fiorentina e Kulusevski del Tottenham. Inoltre, ha parlato con alcuni calciatori azzurri“.

Movimenti, questi, che secondo l’ex portavoce del club campione d’Italia sarebbero la conferma dell’entusiasmo di Conte per l’ipotesi Napoli, dopo le aperture manifestate nei mesi scorsi anche pubblicamente.

“Antonio ha un grande entusiasmo per Napoli, d’altronde lo disse anche a ‘Belve’, affermando di essere attratto da piazze come quelle di Napoli e Roma“, ha aggiunto Sparnelli.

Indiscrezioni che rafforzano l’ipotesi di un possibile arrivo di Conte. Il tecnico salentino sembrerebbe già al lavoro per muoversi con largo anticipo e programmare al meglio il suo eventuale approdo all’ombra del Vesuvio.

La ricerca di una casa di prestigio come quelle del quartiere Posillipo e le richieste di rinforzi per la rosa sarebbero segnali chiari dell’importanza che l’ex tecnico di Juve, Chelsea e Inter riserverebbe al progetto Napoli. Sua l’ultima parola, ma i presupposti per l’avvio di una nuova stimolante avventura napoletana sono già delineati.